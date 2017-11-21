В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя

В чешском городе Усти-над-Лабем будут тестировать микроавтобус без водителя. В Европе уже несколько подобных автобусов ездит.

Фото: Усти-над-Лабем, фото pixabay.com

Автономный электробус сначала мог бы перевозить людей по устецкому зоопарку, а потом – от вокзала к больнице. Маленький автобус на 12 мест производят французские компании EasyMile и Navya, и для него больше всего подходит определение shuttle bus. Такой транспорт используют обычно для перевозки на небольшие расстояния, например, между двумя расположенными недалеко друг от друга терминалами.

Так как для управления такими автобусами не нужны водители, в будущем они могли бы стать более дешевым способом пассажирских перевозок, чем нынешние транспортные средства. Но пока это только планы. В нескольких европейских городах такие электробусы уже тестируют. В Чехии первым городом, где будет ездить этот современный транспорт, станет Усти-над-Лабем.

«На следующей неделе город выпишет тендер на осуществление тестирования автономных транспортных средств. Его частью должен быть и ответ на вопрос, по какому маршруту они будут ездить», – рассказал директор Инновационного центра Устецкого края Томаш Сивичек.

Работа самоуправляемых автобусов должна стать одной из частей проекта, благодаря которому Усти превратится в промышленный центр по развитию технологии автономного автомобильного управления. Еще одним пунктом проекта является обеспечение возможности для автопроизводителей тестировать такие транспортные средства в городе или на магистрали D8. В исследованиях будет участвовать Университет Яна Евангелисты Пуркине.

Ближайшим к Чехии городом, где уже сейчас можно проехать на самоуправляемом шаттл-басе, является баварский Бад-Бирнбах. В тестовом режиме подобный транспорт также сейчас ездит по дорогам финского Эспоо.

Источник: seznam.cz