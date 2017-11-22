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Спустя 10 лет McDonald’s покидает пражский аэропорт

Спустя 10 лет McDonald’s покидает пражский аэропорт

artyommm 900 0
К январю 2018 года в аэропорту Вацлава Гавела должен начать работать ресторан KFC.
Фото: shutterstock.com
Спустя 10 лет McDonald’s покидает пражский аэропорт

Сеть ресторанов быстрого питания KFC откроет свой филиал в аэропорту Вацлава Гавела в Праге. Новая точка общепита откроется на месте, где более 10 лет проработал ресторан McDonald’s. 

Как так вышло? KFC победил своего конкурента в тендере на нового поставщика услуг в сфере общественного питания. Возможно, уже после Рождества пассажирам в аэропорту Праги придется привыкать, что там, где они раньше покупали гамбургеры, теперь им будут предлагать блюда из курицы.

Первым информацию об этом опубликовал портал Zdopravy.cz. Он написал, что новый ресторан будет работать в коридоре между терминалами 1 и 2, а открытие запланировано к январю.  Если KFC успеет открыться раньше, то, возможно, первые посетители смогут заказать фирменные наггетсы сразу после Рождества. Эту информацию подтвердил также пресс-атташе аэропорта Роман Пацвонь. 

Компания AmRest, которая ведет деятельность под франшизой KFC, займет одну из самых привлекательных торговых площадок в Чехии и сместит конкурента. В McDonald's пояснили, что из аэропорта компания уходит не по собственному желанию: был выписан тендер, в котором одержать победу не удалось.

Тендер выпустили весной текущего года. Его главные пункты – цена, направление деятельности, включая спецификацию продукта, а также качество услуг. В итоге решающей оказалась именно цена: кто заплатил аэропорту больше, тот и победил. 

Ресторан KFC в пражском аэропорту будет работать ежедневно с 6:30 до 22:30, т.е. на два часа дольше, чем McDonald’s, который открывался в 7:00 и закрывался в 21:00. AmRest уже ищет сотрудников в новое отделение, которым предлагает почасовую оплату от 117 крон + 10% за работу в вечернее время и на выходных. 

McDonald’s уходит из пражского аэропорта, но, вероятно, не навсегда. В настоящее время администрация главной воздушной гавани страны занимается вопросом расширения гастрономических услуг. Таким образом, ресторан компании-конкурента может открыться в новом месте.

Источник: aktualne.cz

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Темы
еда рестораны аэропорт Прага
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