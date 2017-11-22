Обнародованы первые результаты поездки чешских бизнесменов в Россию

Стало известно, что делегации чешских бизнесменов в Москве удалось заключить договоры на миллиарды крон.

Чешские бизнесмены подписали в Москве контракты на общую сумму 19 млрд крон. Впереди их еще ожидают деловые встречи в Екатеринбурге, в ходе которых будут подписаны новые договоры.

Одни из самых крупных заказов из России получили фармацевтическая компания PRO.MED.CS и производитель двигателей для самолетов GE Aviation Czech. Ряд договоров, которые были в среду 22 ноября заключены в Москве, носят характер меморандумов. Это значит, что стороны проявляют взаимный интерес к будущему чешско-российскому сотрудничеству.

Вместе с чешским президентом в Россию поехало рекордное количество представителей чешских компаний (140), некоторые из которых являются лидерами не только на чешском рынке, но и в мире в целом. Об этом заявил президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак, который участвовал в организации миссии.

В делегацию вошли чешские производители автомобилей, тракторов и компонентов для поездов и метро. В бизнес-форумах приняли участие компании, которые занимаются поставками для ядерной энергетики, а также фирмы, специализирующиеся на ремонте самолетов. Кроме них в Россию отправились финансовые, продовольственные и текстильные компании.

Фармацевтическая компания PRO.MED.CS подписала договор на сумму 1,3 млрд крон в год. Но уже сейчас у этой компании оборот на российском рынке составляет более 1 млрд крон, и каждый год он растет на 15%.

На открытии бизнес-форума президент Чехии рассказал о заинтересованности чешских предприятий работать в России, несмотря на санкции. Самыми важными для сотрудничества Земан считает сферы энергетики и транспортного машиностроения.

Источник: ihned.cz