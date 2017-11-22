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Опубликованы важные данные о безработице и экономике в Чехии

Опубликованы важные данные о безработице и экономике в Чехии

artyommm 436 0
Экономика Чехии росла быстрее, чем в среднем по Евросоюзу и еврозоне. ЧР также может похвастаться самым низким уровнем безработицы среди стран ЕС.
Опубликованы важные данные о безработице и экономике в Чехии

Средний показатель безработицы по Евросоюзу в прошлом году составлял 8,6%, в ерозоне – 10% (в Чехии – 4%). На втором месте по самой низкой безработице оказалась Германия – с результатом 4,1%. Больше всего безработных в Греции – 23,6%. Такая информацию была опубликована Чешским статистическим управлением в рамках Статистического альманаха 2017. 

В прошлом году экономика республики росла быстрее среднего по ЕС. Показатель экономического роста Чехии был равен 2,6%. Быстрее всего росла экономика Ирландии (5,1%). Средний рост экономики ЕС составил 1,9%, еврозоны – 1,8%.

Уровень жизни в Чехии, согласно статистике, снова приблизился к среднему по ЕС. ВВП республики на одного жителя с учетом паритета покупательской силы повысился до 88% ЕС (в прошлом году было 87%). Самый низкий ВВП у Болгарии – 48% от среднего по Евросоюзу.

Чешское статистическое управление ежегодно выпускает Статистический альманах. В этом году в нем были собраны данные с прошлого года. Например, можно узнать, что в 2016 году в ЧР проживал 493 441 иностранец, больше всего среди них было украинцев. 

Есть также интересная информация, которая касается количества обслуженных в аэропортах Чехии пассажиров (14 млн человек), количества выданных патентов (6 742). В кинотеатрах было показано 1 260 фильмов, из них 441 – чешского производства.

Источник: ihned.cz

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Темы
экономика статистика безработица Евросоюз Еврозона Чехия
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