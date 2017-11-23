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В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только

В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только

artyommm 659 0
Ожидается, что скидки на некоторые виды товаров будут достигать 50%.
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только

Завтра в Чехии наступит так называемая «черная пятница». Если раньше в акции участвовали в основном интернет-магазины, которые в этот день предлагали покупателям скидки, то в этом году к ней массово присоединятся и обычные магазины. Впервые распродажи по случаю черной пятницы проведут автосалоны, мобильные операторы и автобусные перевозчики. 

Оператор O2 предлагает до 26 ноября купить некоторые модели телефонов со скидкой. 

Магазин игрушек в Праге Hamleys за каждые две игрушки в чеке будет давать третью в подарок. 

Магазины бренда Calzedonia будут распродавать избранный ассортимент со скидками от 10 до 30%. 

Магазины Dormeo будут распродавать товары из прошлых коллекций по ценам, сильно отличающимся от изначальных. 

Магазины Kika до четверга 30 ноября будут предлагать мебель со скидкой 15%.

Сеть Lidl присоединится к черной пятнице и через свой интернет-магазин, где десятки продуктов будут продаваться дешевле на треть. Среди других сетей, которые проведут распродажи, присутствует также и Tesco. Цены на избранные товары опустятся в некоторых случаях до 50%. 

Что касается автосалонов, то Renault Praha Zličín на этой неделе предлагает скидку 5 000 крон на подержанные автомобили и полный бак в подарок. Hyundai Centrum Praha в пятницу и субботу выставит на продажу 30 автомобилей по самым лучшим ценам в этом году (в подарок – бензин на сумму 30 000 крон и зимняя резина).

Скидки будут «настоящие»?

Продавцы часто хитрят, когда обещают скидки на несколько десятков процентов. Сервис сравнения Heureka.cz посчитал, что, например, в рамках распродаж в январе, реальная скидка в интернет-магазинах составляла всего 19%. Поэтому будьте внимательны при принятии решения о покупке.

Скидки в рамках черной пятницы станут подогревом перед предрождественской горячкой. Многие магазины запустили акцию раньше или продлили ее на несколько дней после пятницы. 

В США черная пятница считается самым оживленным днем в году. Выручка за этот день является хорошим стартом перед началом рождественского сезона. Название «черная пятница» появилось в 60-е гг. как реакция на трудности, с которыми сталкивались водители и полицейские из-за загруженных покупателями автодорог.

Источник: aktualne.cz

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