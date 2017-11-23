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Ипотеки в Чехии медленно дорожают: Что с ними произойдет в феврале?

Ипотеки в Чехии медленно дорожают: Что с ними произойдет в феврале?

artyommm 488 0
Средняя процентная ставка по ипотекам в Чехии отвязалась от отметки 2%.
Ипотеки в Чехии медленно дорожают: Что с ними произойдет в феврале?

Средняя процентная ставка по новым ипотекам в октябре выросла до 2,1% с сентябрьских 2,04%. Об этом говорит статистика Fincentrum Hypoindex, которая опирается на реальную стоимость недавно заключенных договоров, включая рефинансирование. Постепенный рост процентных ставок ожидается и на протяжении следующих месяцев. 

В ноябре банки объявили о том, что ипотеки будут постепенно дорожать, так как центральный банк ЧР уже во второй раз в этом году повышает свои процентные ставки. Таким образом он хочет тормозить рост чешской экономики. 

Каждое новое повышение ставок Нацбанком будет вызывать соответствующую реакцию банков. Если его ставка в течение двух лет будет сохраняться на уровне около 3%, то клиентам придется смириться с ипотечными процентами, которые существовали в Чехии 10 лет назад. Об этом сказал главный аналитик компании Fincentrum Йозеф Райдл.

Статистика показывает, что время ипотек дешевле 2% окончательно прошло. Повышение процентной ставки с 2,04% в сентябре до 2,1% в октябре стало самым серьезным междумесячным изменением за последнее время. 

Напомним, в октябре 2007 года средняя процентная ставка по ипотекам составляла 5,24%. На уровне 5% ипотеки держались до середины 2010 года, а с тех пор они начали дешеветь. Самыми низкими были процентные ставки в ноябре и декабре прошлого года, когда они опускались до 1,77%.

Большинство аналитиков ожидает, что Нацбанк ЧР повысит ставки в следующий раз в феврале 2018 года. Спрос на ипотеки в Чехии не ослабевает.

Источник: aktualne.cz

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Темы
ипотеки процентные ставки Чехия
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