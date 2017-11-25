Почти миллион жителей в Чехии испытывает острую нужду

Чешское статистическое управление выпустило ежегодный отчет, из которого стал известно, сколько в стране бедных и людей, которые могут оказаться за гранью нищеты.

С учетом социальных пособий Чехия может похвастаться самым низким риском угрозы бедности населению в ЕС. На грани нищеты из-за низкой зарплаты или за этой чертой в республике находится 9,7% населения, или почти 1 млн человек. Среди 28 стран ЕС, а также в еврозоне этот показатель составляет в среднем 17%. Об этом стало известно из ежегодного статистического отчета ЧР за 2017 год.

Профсоюзы и организации обращают внимание на помощь людям, которые находятся на грани бедности, несмотря на свою трудовую занятость. Многим из них не хватает заработка даже для удовлетворения базовых потребностей.

Представитель организации «Благотворительность ЧР» Ива Кухинкова говорит, что условия оплаты труда в Чехии плохие, и людям не хватает на жизнь. Многие люди постоянно находятся в зоне финансового риска, если у них сломается холодильник или стиральная машина.

Человек может оказаться на грани нищеты, если он не зарабатывает даже 60% средней зарплаты по стране. В прошлом году для людей, которые живут в одиночестве, эта сумма составляла 10 691 крону, для двух взрослых – 16 036 крон. Одинокому родителю с ребенком до 13 лет требуется не менее 13 898 крон, для двоих родителей с ребенком до 13 лет – 22 450 крон. Профсоюзы критикуют то, что человеку с минимальной зарплатой достается только 8 811 крон чистого дохода (после уплаты налогов). В этом году минимальная зарплата в Чехии до вычета налогов составляет 11 000 крон, с января 2018 года она повысится до 12 200 крон.

После Чехии по этим результатам следуют Финляндия и Нидерланды, где уровень бедности населения составляет 11,6%. Больше всего бедных в Румынии, где в нищете живет каждый четвертый гражданин.

Источник: lidovky.cz