Группа компаний чешского миллиардера выкупает «Шкода Транспортейшн»

Самому богатому чеху через группу компаний PPF будет принадлежать 100% акций Škoda Transportation.

Группа PPF, которая принадлежит самому богатому чеху Петру Келлнеру, подписала контракт на покупку 100% акций машиностроительной компании Škoda Transportation (Пльзень). Сумма сделки не называется.

По мнению аналитиков, PPF занимается расширением портфолио своих активов. То, что у Škoda Transportation теперь появится новый владелец в лице данной группы компаний, положительно скажется на ее работе. Деятельность компании станет более прозрачной и надежной. Вокруг предыдущего владельца CEIL было много тайн и недоговоренностей.

Компания Škoda Transportation предоставляет работу более 5 300 сотрудникам и является крупнейшим предприятием в области транспортного машиностроения в Центральной и Восточной Европе. Она выпускает трамваи, пригородные электропоезда, локомотивы, составы метро, троллейбусы и электробусы.

Источник: ceskatelevize.cz