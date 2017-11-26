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Группа компаний чешского миллиардера выкупает «Шкода Транспортейшн»

Группа компаний чешского миллиардера выкупает «Шкода Транспортейшн»

artyommm 79 0
Самому богатому чеху через группу компаний PPF будет принадлежать 100% акций Škoda Transportation.
Группа компаний чешского миллиардера выкупает «Шкода Транспортейшн»

Группа PPF, которая принадлежит самому богатому чеху Петру Келлнеру, подписала контракт на покупку 100% акций машиностроительной компании Škoda Transportation (Пльзень). Сумма сделки не называется. 

По мнению аналитиков, PPF занимается расширением портфолио своих активов. То, что у Škoda Transportation теперь появится новый владелец в лице данной группы компаний, положительно скажется на ее работе. Деятельность компании станет более прозрачной и надежной. Вокруг предыдущего владельца CEIL было много тайн и недоговоренностей.

Компания Škoda Transportation предоставляет работу более 5 300 сотрудникам и является крупнейшим предприятием в области транспортного машиностроения в Центральной и Восточной Европе. Она выпускает трамваи, пригородные электропоезда, локомотивы, составы метро, троллейбусы и электробусы.

Источник: ceskatelevize.cz

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Skoda инвестиции транспорт
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