Где в Праге планируют построить новое жилье

Институт планирования и развития Праги разработал новый план строительства жилой недвижимости в городе.

Институт планирования и развития представил проект Столичного плана. Речь идет о ключевом документе, который определяет, где в Праге развернутся новые стройки, а где этого не произойдет. То, что план разработан, еще не значит, что его нельзя обсуждать на общественном уровне. Наоборот, любой может выразить свое мнение, и к нему прислушаются. Рассмотрение документа назначено на весну следующего года.

В этом году Институт расширил возможности для строительства с учетом сложившейся ситуации, когда девелоперам сложно строить новые квартиры даже на тех участках, которые, казалось бы, выделены под застройку. Новый документ предполагает строительство жилья для 600 тысяч жителей (хотя изначально планировалось до 400 тысяч).

Это не значит, что застройщики начнут строить сразу все жилплощади более чем для полумиллиона новых жителей. Город пытается создать резерв и предотвратить проблему, которую создает затянутый процесс получения разрешений. Как объясняют в Институте, если бы план предполагал строительство жилья только для 100 тысяч жителей, на практике это могло бы означать, что будет построена только десятая часть квартир. Напомним, по прогнозам Института планирования к 2030 году население Праги вырастет на 100 тысяч человек.

Где в Праге будут строить новые дома?

В плане отдается приоритет территориям, на которых необходимо проводить перестройку. Там чаще всего будут возводить жилые дома. Городские власти хотят очистить эти участки еще до того, как новый план будет одобрен.

- Бывший вокзал Жижков. Там должен появиться новый квартал. Строительством собираются заниматься компании Sekyra Group a Central Group.

- Вокзал Бубны. Здесь строить хочет Orco Property Group, принадлежащая Радовану Витеку.

- Высочаны. Здесь под застройку хотят отвести большую территорию от торгового центра Harfa до улицы Průmyslová.

- Летняны. Конечная станция метро C Letňany в будущем не будет находиться посреди поля. Согласно плану, ближайшие окрестности будут застраивать домами.

На данный момент план Института планирования и развития Праги изучают в Министерстве окружающей среды. Прага придерживается стратегии не застраивать периферию города, а облагораживать широкий центр города, участки, где находятся заброшенные фабрики и неиспользуемые вокзалы и ж/д станции. Ожидается, что новый план сможет вступить в силу в начале 2023 года.

Источник: ihned.cz