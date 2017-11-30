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Чешские компании переориентируются на женщин

Чешские компании переориентируются на женщин

artyommm 187 0
Свободных мужчин почти не остается, уровень безработицы среди них – всего 2,2%. Чешская экономика приближается к абсолютной занятости населения.
Чешские компании переориентируются на женщин

Уровень безработицы в Чехии в октябре сократился до 2,6%, – сообщает Чешское статистическое управление. По словам аналитиков, чешская экономика приближается к состоянию абсолютной занятости. В первую очередь заканчивается свободная мужская сила. Теперь компании вынуждены переориентироваться на женщин, среди которых уровень безработицы составляет 3,2% (среди мужчин – 2,2%).

Октябрь побил исторические и европейские рекорды. Уже несколько месяцев Чехия лидирует в ЕС по самому низкому уровню безработицы, обгоняя Германию и Мальту. Сейчас в республике насчитывается более 200 000 свободных рабочих мест. Компании не могут найти подходящих сотрудников. Чтобы удержать тех, кто сейчас работает, им приходится повышать зарплаты.

По данным биржи труда, которая пользуется иной методикой подсчетов, уровень безработицы в Чехии в октябре составил 3,6%. Количество безработных в ЧР сейчас минимальное за последние 20 лет.

Источник: novinky.cz

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