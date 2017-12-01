Что сейчас происходит с потребительскими кредитами в Чехии

Обнародована статистика по потребительским кредитам в ЧР.

Уверенность чехов в экономическом росте страны подтверждает высокий спрос на потребительские кредиты, процентные ставки по которым сейчас достигли минимума. По статистике ЧНБ, с января по октябрь текущего года чешские семьи взяли в долг на покупку товаров более 98 млрд крон. Аналитики считают, что потребительские кредиты в ЧР в будущем продолжат дешеветь.

В целом чехи взяли в кредит на приобретение товаров 196 млрд крон. Еще 51 млрд им выдали небанковские организации.

Банки сами подогревают спрос на потребительские кредиты. Несмотря на то, что в августе этого года Чешский Нацбанк впервые повысил ставку рефинансирования практически с нуля до 0,25%, банки продолжают предлагать все более доступные кредиты на потребительские нужды.

Согласно статистике, в октябре процентные ставки на потребительские кредиты снизились до 9,01% (в сентябре было 9,29%). Год назад процентная ставка была равна 10,4%. Данных за ноябрь пока еще нет.

Источник: ihned.cz