За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан

За год в Чехии закрылось почти 3 000 заведений. Причиной этого стало введение электронного учета выручки и запрета курения.

Спустя год после введения электронного учета выручки (EET) и запрета курения в ресторанах и кафе в Чехии исчезло почти 3 000 заведений. Почти каждый десятый ресторан в республике закрылся. Всего их насчитается около 35 000. Об этом рассказал президент Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Вацлав Старек.

По его словам, раньше каждый год закрывалось около 5% от общего количества ресторанов в год. В этом году закрыться пришлось большему числу заведений. Кризис наступил в первую очередь для пивных и деревенских ресторанов, владельцы которых не смогли справиться с новыми законами.

Ассоциация предлагает государству упростить бизнес в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания. Например, ее президент говорит, что стоит задуматься над тем, почему в Чехии один из самых высоких НДС в Европе.

EET для ресторанов и гостиниц начал действовать с 1 декабря прошлого года. Многие заведения после этого повысили цены, объясняя это увеличением расходов на кассовое оборудование, программное обеспечение и комиссию. В то же время для ресторанов уменьшился НДС на услуги в области общепита – с 21 до 15%.

Источник: aktualne.cz