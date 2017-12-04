Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13d 2 °C
Сколько еще будут расти зарплаты в Чехии?

Сколько еще будут расти зарплаты в Чехии?

artyommm 161 0
Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале выросла до 29 050 крон.
Сколько еще будут расти зарплаты в Чехии?

Средняя ежемесячная зарплата в третьем квартале в Чехии повысилась на 6,8% в межгодовом сравнении и составила 29 050 крон. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление. Медиана зарплат в ЧР сейчас находится на уровне 25 181 кроны: половина сотрудников зарабатывает больше этой суммы, половина – меньше.

Цены на товары и услуги в Чехии за это же время выросли на 2,5%, а значит, реальный рост средней зарплаты по стране равен 4,2%. Медиана увеличилась на 7,1% (у мужчин – 27 486 крон, у женщин – 22 584 кроны). 

Как заявил экономист Коммерческого банка Виктор Зейсел, динамика роста зарплат в третьем квартале замедлилась, что соответствует более слабой производительности экономики за указанный период. Эксперт напоминает, что зарплаты не могут расти бесконечно. 

Сейчас динамика зарплат превышает динамику продуктивности, из-за чего работодателям приходится уменьшать маржу прибыли, чтобы удержать своих сотрудников. Пока для этого у них есть необходимый объем ресурсов, но с течением времени рост зарплат должен будет привязаться к повышению производительности труда.

За первые три квартала текущего года средняя зарплата по республике составила 28 761 крону. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это больше на 1 773 кроны, или на 6,6%. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
зарплата Чехия статистика
Читайте
по теме 
Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии
27.11.2017 15:16 Экономика
Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии
1312 0
Почти миллион жителей в Чехии испытывает острую нужду
25.11.2017 08:14 Экономика
Почти миллион жителей в Чехии испытывает острую нужду
1756 0
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
20.11.2017 11:26 Экономика
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
1294 0
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу
02.11.2017 12:14 Общество
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу
1645 0
Последние новости:
04
декабря
В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма
04.12.2017 11:50 Общество
В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма
115 0
Названы другие потенциально опасные мосты в Праге
04.12.2017 09:49 Общество
Названы другие потенциально опасные мосты в Праге
430 0
Чешские виноделы собирали виноград в мороз
04.12.2017 09:26 Общество
Чешские виноделы собирали виноград в мороз
190 0
02
декабря
В Праге появился новый рождественский атрибут
02.12.2017 17:48 Общество
В Праге появился новый рождественский атрибут
1679 0
В Праге обрушился мост, пострадали люди
02.12.2017 16:48 Общество
В Праге обрушился мост, пострадали люди
4721 0
01
декабря
За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан
01.12.2017 19:03 Экономика
За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан
1711 0
На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов
01.12.2017 18:45 Общество
На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов
997 0
Почему Прага опережает регионы по качеству жизни
01.12.2017 16:31 Общество
Почему Прага опережает регионы по качеству жизни
1060 0
Что сейчас происходит с потребительскими кредитами в Чехии
01.12.2017 11:43 Экономика
Что сейчас происходит с потребительскими кредитами в Чехии
976 0
В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине
01.12.2017 10:28 Культура
В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине
1169 0


Мобильная версия