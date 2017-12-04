Сколько еще будут расти зарплаты в Чехии?

Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале выросла до 29 050 крон.

Средняя ежемесячная зарплата в третьем квартале в Чехии повысилась на 6,8% в межгодовом сравнении и составила 29 050 крон. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление. Медиана зарплат в ЧР сейчас находится на уровне 25 181 кроны: половина сотрудников зарабатывает больше этой суммы, половина – меньше.

Цены на товары и услуги в Чехии за это же время выросли на 2,5%, а значит, реальный рост средней зарплаты по стране равен 4,2%. Медиана увеличилась на 7,1% (у мужчин – 27 486 крон, у женщин – 22 584 кроны).

Как заявил экономист Коммерческого банка Виктор Зейсел, динамика роста зарплат в третьем квартале замедлилась, что соответствует более слабой производительности экономики за указанный период. Эксперт напоминает, что зарплаты не могут расти бесконечно.

Сейчас динамика зарплат превышает динамику продуктивности, из-за чего работодателям приходится уменьшать маржу прибыли, чтобы удержать своих сотрудников. Пока для этого у них есть необходимый объем ресурсов, но с течением времени рост зарплат должен будет привязаться к повышению производительности труда.

За первые три квартала текущего года средняя зарплата по республике составила 28 761 крону. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это больше на 1 773 кроны, или на 6,6%.

Источник: novinky.cz