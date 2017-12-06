Офисы больше не тренде: Во что теперь вкладывают деньги инвесторы в Чехии

Благодаря интернет-магазинам в Чехии рекордно растет количество складов. Спрос на покупки в интернете такой большой, что компании не знают, где хранить товары.

Строительство промышленных зданий устанавливает один рекорд за другим. Девелоперы строят непривычно много новых площадей, при этом спрос все равно превышает предложение.

Инвесторы обратили внимание на то, что в ЧР не остается свободных промышленных площадей, и начинают активно вкладывать деньги в строительство складов. Эти объекты должны принести больше прибыли, чем офисы. Консультанты по вопросам недвижимости говорят, что больше всего инвесторов приезжает из стран Азии.

Стратегическими для строительства складов оказались Карловарский и Устецкий края – благодаря их близости к границе с Германией. В этих регионах строительство складских комплексов идет особенно быстро.

Сейчас в стране строится около 690 квадратных метров складских и логистических центров. По сравнению с прошлым годом это больше на 20%. Показатель незанятости складских помещений равен 3,7%. В 2013 году почти 9% промышленных площадей искали арендатора.

Инвесторы в Чехии выкупают современные залы и логистические центры еще до того, как те будут построены, а затем сдают компаниям, для которых эти объекты строились. Как говорят эксперты в области недвижимости, спрос на склады и промышленные залы в Чехии будет расти и дальше. Вместе с ним будет увеличиваться и стоимость аренды. Самые дорогие арендные площади – в Праге. Здесь за квадратный метр арендаторы платят до 4,25 евро.

Источник: ihned.cz