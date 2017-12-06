Офисы больше не тренде: Во что теперь вкладывают деньги инвесторы в Чехии

Строительство промышленных зданий устанавливает один рекорд за другим. Девелоперы строят непривычно много новых площадей, при этом спрос все равно превышает предложение.
Инвесторы обратили внимание на то, что в ЧР не остается свободных промышленных площадей, и начинают активно вкладывать деньги в строительство складов. Эти объекты должны принести больше прибыли, чем офисы. Консультанты по вопросам недвижимости говорят, что больше всего инвесторов приезжает из стран Азии.
Стратегическими для строительства складов оказались Карловарский и Устецкий края – благодаря их близости к границе с Германией. В этих регионах строительство складских комплексов идет особенно быстро.
Сейчас в стране строится около 690 квадратных метров складских и логистических центров. По сравнению с прошлым годом это больше на 20%. Показатель незанятости складских помещений равен 3,7%. В 2013 году почти 9% промышленных площадей искали арендатора.
Инвесторы в Чехии выкупают современные залы и логистические центры еще до того, как те будут построены, а затем сдают компаниям, для которых эти объекты строились. Как говорят эксперты в области недвижимости, спрос на склады и промышленные залы в Чехии будет расти и дальше. Вместе с ним будет увеличиваться и стоимость аренды. Самые дорогие арендные площади – в Праге. Здесь за квадратный метр арендаторы платят до 4,25 евро.
Источник: ihned.cz