Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд

Чешские производители автомобилей побили рекорд прошлого года на 50 тысяч единиц. За 11 месяцев 2017 года в Чехии произвели 1,4 млн автомобилей. До рекордной суммы выросли и продажи.

Чешские производители выпустили в этом году 1,4 млн автомобилей всех категорий: на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. С января по ноябрь 2017 общее производство легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и автобусов выросло на 4,5% : до рекордных 1,314 млн. Об этом сообщило Объединение автомобильной промышленности.

Лидер отрасли, производство легковых автомобилей, за 11 месяцев выросло на 4,49% по сравнению с прошлым годом. За это время в Чехии было произведено 1,307 млн машин.

Самую крупную долю в данной отрасли занимает компания Škoda Auto, которая увеличила производство на 12,7%, до 795 903 автомобилей. Завод Hyundai произвел 333 900 автомобилей, как и в прошлом году.

Производство Tatra в городе Копршивнице изготовило на 18,8% больше автомобилей, чем в прошлом году (1354 единицы). В следующем году производство грузовых автомобилей в Чехии должна оживить обновленная марка Avia, которая принадлежит владельцу Tatra.

Также за этот период выросло автобусное производство – на 5%, до 4200 единиц. Доминирует в отрасли компания Iveco Bus с ростом в 5,5%. За 11 месяцев 2017 года завод произвел 3718 автобусов.

Производитель мотоциклов Jawa Moto в Тынце отметил рост на 13% - до 1337 единиц. Из этого количества 1169 мотоциклов пошло на экспорт.

Автомобильная промышленность занимает примерно 25% от всей чешской промышленной отрасли. Продажи чешских автомобильных компаний и поставщиков автозапчастей за 2017 год выросли на 12% и составили рекордных 1,02 трлн крон.

Объем экспорта вырос на 11%: до 865 млрд крон. Доля экспорта в продажах с 2009 года повысилась на 6% и составила 85% от всех продаж. Каждые 23 секунды в Чехии изготавливают 1 автомобиль.

Источник: Е15.cz