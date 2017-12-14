Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 3 °C
Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд

Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд

Vladislava M 248 0
Чешские производители автомобилей побили рекорд прошлого года на 50 тысяч единиц. За 11 месяцев 2017 года в Чехии произвели 1,4 млн автомобилей. До рекордной суммы выросли и продажи.
Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд

Чешские производители выпустили в этом году 1,4 млн автомобилей всех категорий: на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. С января по ноябрь 2017 общее производство легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и автобусов выросло на 4,5% : до рекордных 1,314 млн. Об этом сообщило Объединение автомобильной промышленности.

Лидер отрасли, производство легковых автомобилей, за 11 месяцев выросло на 4,49% по сравнению с прошлым годом. За это время в Чехии было произведено 1,307 млн машин.

Самую крупную долю в данной отрасли занимает компания Škoda Auto, которая увеличила производство на 12,7%, до 795 903 автомобилей. Завод Hyundai произвел 333 900 автомобилей, как и в прошлом году.

Производство Tatra в городе Копршивнице изготовило на 18,8% больше автомобилей, чем в прошлом году (1354 единицы). В следующем году производство грузовых автомобилей в Чехии должна оживить обновленная марка Avia, которая принадлежит владельцу Tatra.

Также за этот период выросло автобусное производство – на 5%, до 4200 единиц. Доминирует в отрасли компания Iveco Bus с ростом в 5,5%. За 11 месяцев 2017 года завод произвел 3718 автобусов.

Производитель мотоциклов Jawa Moto в Тынце отметил рост на 13% - до 1337 единиц. Из этого количества 1169 мотоциклов пошло на экспорт.

Автомобильная промышленность занимает примерно 25% от всей чешской промышленной отрасли. Продажи чешских автомобильных компаний и поставщиков автозапчастей за 2017 год выросли на 12% и составили рекордных 1,02 трлн крон.

Объем экспорта вырос на 11%: до 865 млрд крон. Доля экспорта в продажах с 2009 года повысилась на 6% и составила 85% от всех продаж. Каждые 23 секунды в Чехии изготавливают 1 автомобиль.

Источник: Е15.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили производство экономика Чехия
Читайте
по теме 
Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров
24.11.2017 16:14 Общество
Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров
948 0
Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии
15.11.2017 10:49 Общество
Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии
1252 0
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
13.11.2017 09:56 Общество
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
685 0
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
09.11.2017 10:40 Общество
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
1441 0
Последние новости:
14
декабря
Чехия готовится к президентским выборам, кандидатам раздадут номера
14.12.2017 16:19 Политика
Чехия готовится к президентским выборам, кандидатам раздадут номера
201 0
Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках
14.12.2017 14:25 Общество
Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках
384 0
В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие
14.12.2017 12:46 Общество
В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие
338 0
Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников
14.12.2017 11:53 Общество
Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников
492 0
13
декабря
Президент Чехии назначил новое правительство
13.12.2017 16:02 Политика
Президент Чехии назначил новое правительство
705 0
Чех, который избил иностранных студентов, сам явился в полицию
13.12.2017 12:24 Общество
Чех, который избил иностранных студентов, сам явился в полицию
1318 0
Чешская Академия наук сообщила о главных достижениях за год
13.12.2017 12:09 Общество
Чешская Академия наук сообщила о главных достижениях за год
385 0
В Праге трамвай насмерть сбил человека
13.12.2017 11:49 Общество
В Праге трамвай насмерть сбил человека
1004 0
На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха
13.12.2017 10:39 Общество
На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха
424 0
В Праге эвакуировали Главный вокзал
13.12.2017 09:42 Общество
В Праге эвакуировали Главный вокзал
1066 0


Мобильная версия