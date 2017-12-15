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Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки

Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки

artyommm 158 0
Третья и четвертая волна подключения к ЕЕТ начнутся с опозданием. В суде считают, что необходимо устранить проблемы в законодательстве.
Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки

Критики системы электронного учета выручки EET ликуют. Конституционный суд отменил часть закона об учете выручки, но в целом закон одобрили. Третью и четвертую волну подключения к ЕЕТ, в которую должны были попасть ремесленники, адвокаты и бухгалтеры, отложили. На чеках также не нужно будет указывать идентификационные номера (чешск. «родне число») предпринимателей.

Бывший министр финансов, нынешний премьер и главный идеолог ЕЕТ Андрей Бабиш считает вердикт Конституционного суда проигрышем. По его словам, суд подтвердил, что ЕЕТ является эффективным инструментом взимания налогов. 

Нынешний министр финансов Алена Шилерова отметила тот факт, что закон в целом выдержал рассмотрение на суде. Конституционные судья охарактеризовали его как легитимный инструмент проверки исполнения налоговых обязательств.

Десятки правоцентристских политиков требовали отмены электронного учета выручки. Но Конституционный суд постановил, что ЕЕТ не нарушает закон.

Суд отменил запланированное подключение к системе в рамках третьего и четвертого этапов. Их решили отложить до принятия следующих положений закона. Учету не будут подлежать платежи картой в интернет-магазинах. С чеков также должна будет исчезнуть информация с идентификационным номером предпринимателей.

Уточним, третью и четвертую волну подключения к ЕЕТ не отменили. Их отложили до того момента, когда будут внесены необходимые поправки в законодательство. 

Конституционный суд также раскритиковал то, что исключения в рамках системы электронного учета выручки не установлены напрямую законом или постановлениями правительства. Этот момент требует изменений. Как сказали в министерстве финансов, эту информацию проанализируют и дадут официальный ответ.

Третья волна ЕЕТ должна начаться с марта 2018 года. Подключиться к системе электронного учета выручки должны бухгалтеры, ветеринары, адвокаты, а также предприниматели в области образования, строительства, сельского хозяйства, финансов, администрирования, транспорта и автосервиса.

Четвертая волна ЕЕТ планировалась с июня 2018 года. Она касается отдельных видов ремесел: пошив обуви, производство меха, текстиля, соломенных изделий, бумажных продуктов, парфюмерии и др. 

Источник: idnes.cz

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