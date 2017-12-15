Уровень экономики в Праге сравнили с Лондоном

Прага заняла шестое место в рейтинг экономического развития регионов ЕС. Она опередила Париж, Стокгольм и Вену.

По развитию экономики Прага сейчас находится практически на одном уровне с Лондоном. В рамках ЕС чешская столица заняла шестое место в рейтинге самых развитых регионов Европы. Места распределялись на основании показателей ВВП на душу населения. Прага опередила Париж, Стокгольм и Вену. Об этом на пресс-конференции рассказали представители Чешского статистического управления. Они опирались на данные за 2015 год.

Согласно рейтингу, Прагу опережают по экономическому развитию Люксембург, Гамбург, Брюссель, Братиславский край и Лондон. С точки зрения экономической производительности чешская столица выглядит очень привлекательно. На этом хорошем уровне она держится уже долго и может конкурировать с Лондоном, – сказал заместитель председателя ЧСУ Марек Ройичек.

По статистике, реальная экономическая производительность Чешской Республики в прошлом году составила 88% от среднего показателя по Евросоюзу, а в самой Праге – 182%. Более 75% достигли Среднечешский, Пльзенский, Краловеградецкий, Южноморавский и Злинский края.

Четвертая часть ВВП Чехии, по данным ЧСУ, приходится на Прагу. За ней с 12% следует Среднечешский край, с 11% – Южноморавский край. Меньше всего вклад в экономику делают Карловарский и Либерецкий края.

Источник: idnes.cz