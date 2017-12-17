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Под Прагой построят самый крупный комплекс магазинов десятилетия

Под Прагой построят самый крупный комплекс магазинов десятилетия

artyommm 1259 0
В торговой зоне возле магистрали по направлению к Брно появится новый гипермаркет, мультибрендовый торговый центр и новый магазин IKEA.
Под Прагой построят самый крупный комплекс магазинов десятилетия

По размерам новая торговая зона под Прагой будет равна девяти Вацлавским площадям. Новая территория с гипермаркетами и магазинами будет находиться в направлении Брно. Большинство участков уже занято под застройку.

Уже весной 2018 года на территории Честлице и Пругонице возле магистрали D1 начнут строить первые залы новой торговой зоны. На первом этапе торговыми площадями планируют застроить 16 га. В целом торговая зона будет занимать 39 га. В реализацию проекта планируют инвестировать 1,5 млрд крон.

За последние 10 лет ничего подобного в Чехии в торговой сфере не возникало. Новый комплекс будет находиться с правой стороны магистрали, напротив уже работающей торговой зоны в Честлице.

На стоимость участков влияет фаза, в какой находится проект. Торговые площади, которые будут появляться в рамках первого этапа строительства, уже все заняты. На втором этапе свободны только два участка. 

На территории торговой зоны построят, например, гипермаркет и мультибрендовый торговый центр. Какие именно бренды там будут представлены, пока неизвестно. На портале E15.cz ранее писали, что там может появиться новый торговый центр IKEA. 

Источник: e15.cz

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магазины Прага недвижимость
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