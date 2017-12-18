Такого никто не ожидал: Осиротевшему мальчику в Чехии перевели 2,5 млн крон

Трехлетний мальчик неожиданно потерял маму и бабушку, которые погибли в автомобильной аварии. У него осталась только тетя, которая практически ничего не зарабатывает.

Фото: Facebook

Трехлетний мальчик неожиданно остался без матери и бабушки. И хотя у него есть 24-летняя тетя, которая теперь возьмет над ним опеку, жители поселка побоялись, что она может не справиться из-за слишком низкого дохода. Поэтому они открыли счет поддержки для мальчика. Сбор средств превзошел все ожидания. Люди перевели почти 2,5 млн крон.

Мальчик потерял бабушку и маму в октябре этого года из-за автомобильной аварии. Их машина столкнулась с фурой. Отца у малыша фактически нет, поэтому ребенку пришлось бы отправиться в детский дом. Но, к счастью, у него осталась 24-летняя тетя, которая решила взять опеку над мальчиком.

Люди со всей Чехии отликнулись на просьбу помочь тете и ее племяннику. В результате удалось насобирать 2,5 млн крон. Петра, тетя Мартина, и ее погибшая сестра были однояйцевыми близнецами, поэтому она похожа, как две капли воды, на маму мальчика.

Воспитывать сироту помогает дедушка. В первый же день после трагедии Петра столкнулась с неприятностями. Воспитательницы в детском саду выразили опасения, что тетя из-за своих низких доходов не сможет платить за обеды в садике, покупать одежду и игрушки мальчику, а также оплачивать коммунальные услуги.

Чтобы справиться с этой проблемой, Петра, староста Чепржовице (поселка, где она живет) и местные студентки открыли благотворительный счет. Желающие также могли приносить одежду для мальчика, игрушки или деньги на еду.

Все, чего хотела тетя и люди, ее поддержавшие, чтобы ребенка не забрали в детдом. Родственники мальчика знают, кто его отец, но в свидетельстве о рождении информации о нем нет. И хотя папа выразил сожаление о случившемся, забирать сына к себе он не пожелал. Как сказал дедушка, ему бы все равно никто не отдал мальчика, потому что в течение трех лет он не проявлял к нему интереса.

Источник: idnes.cz