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Чешские мобильные операторы улучшили условия для клиентов

Чешские мобильные операторы улучшили условия для клиентов

Vladislava M 281 0
Тем не менее, звонки и мобильный интернет в Чехии все равно одни из самых невыгодных во всем Евросоюзе. Актуальное сравнение показало, что чешские тарифные планы остаются самыми дорогими.
Чешские мобильные операторы улучшили условия для клиентов

В течение года чешские мобильные операторы заметно улучшили свои предложения. Однако последнее сравнение их условий с конкурентами в других странах ЕС показывает, что чешские операторы все равно предлагают более дорогие тарифы при ограниченных данных для мобильного интернета.

Согласно исследованию объединения по защите прав потребителей Telefonující.cz, 88% участвоваших в сравнении тарифов из других стран ЕС дешевле, чем чешские предложения.

Из четырех категорий клиентов за мобильные услуги больше всего от своего дохода платят матери-одиночки с одним ребенком. В Чехии звонки и мобильный интернет обходятся минмум в 1200 крон в месяц, в Евросоюзе – в среднем вдвоем меньше этой суммы.

Источник: ihned.cz

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мобильная связь Чехия цены
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