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Нет квартир: Как Прага будет решать эту проблему?

Нет квартир: Как Прага будет решать эту проблему?

artyommm 278 0
На данный момент в Праге продается всего 2 900 квартир. Для баланса спроса и предложения их должно быть около 6 000.
Нет квартир: Как Прага будет решать эту проблему?

В Праге продается 2 900 квартир. Со времен, как в столице начали вести статистику по продаже недвижимости, меньшее количество квартир еще никогда не продавалось. Спрос в разы превышает предложение. 

Эксперты считают, что помочь с решением проблемы должно упрощение процесса, через который проходят девелоперы для получения всех необходимых разрешений. Новый закон о регулировании сервисов в рамках экономики совместного потребления, в частности, Airbnb, также должен способствовать улучшению ситуации.

В сентябре 2017 года в Праге действовало 118 проектов, по которым строится 13 206 квартир. В свободной продаже сейчас находится 2 900 квартир. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Петра Колинска. 

В среднем каждый девелоперский проект предлагает 112 квартир средней площадью 82,7 кв. м каждая. Один квадратный метр стоит дороже 75 тысяч крон. По сравнению с 2015 годом цены выросли на 32%. 

Чтобы уравновесить спрос и предложение на жилую недвижимость в Праге, на продажу должно быть выставлено 5 500 – 6 000 квартир. Больше всего новых квартир за последнее время (около 30% от общего количества новостроек) было построено в районах Прага 5 и Прага 9. В Праге 9, например, много свободных промышленных зон, которые подходят под застройку и обладают высоким потенциалом.

На данный момент в Праге насчитывается 600 тысяч квартир. Мэрия поручила находить подходящие под застройку участки. Кроме строительства новых домов, рассматриваются возможности реконструкции старых зданий.

На данный момент в Праге подготовлены к реализации три проекта по строительству резиденций. Работы начнутся в следующем году. По их окончании появится около тысячи квартир.

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Источник: aktualne.cz

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недвижимость продажа недвижимости Прага строительство
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