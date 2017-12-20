Парламент Чехии принял закон о госбюджете на 2018 год

Государственный бюджет Чехии принят с дефицитом 50 млрд крон.

Парламент принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом в размере 50 млрд крон. Заседание продолжалось 6 часов. Самый важный закон года поддержали 140 депутатов из 199 присутствующих.

Бюджет рассчитывался исходя из доходов 1 314,5 млрд крон и расходов 1 364,5 млрд крон. Парламент добавил 3,3 млрд крон на сферу социальных услуг, 1 млрд крон на поддержку аграрного и продовольственного комплекса, а также 300 млн крон – на инвестиции в начальные и базовые школы.

Теперь дополненный закон о государственном бюджете на 2018 год должен будет подписать президент Земан.

Источник: novinky.cz