Россиянин купил в Праге квартиру за биткоины

Сделка о покупке недвижимости в Чехии за биткоины стала второй в мире.

Российский покупатель искал в Праге квартиру, в которую мог бы инвестировать часть своего имущества, выраженного в цифровой валюте. Сделку проводила компания Home Hunters. Покупка недвижимости за биткоины в будущем могла бы быть интересной не только русским, но и китайцам, в руках которых сосредоточено больше всего этой валюты в мире.

Россиянин купил квартиру в пражском районе Страшнице в прошлом месяце. За нее он заплатил 35 биткоинов, что на тот момент равнялось более чем 5 млн крон. Это второй случай, когда недвижимость покупают за криптовалюту. Первым был дом в США.

Покупатель целенаправленно искал квартиру, за которую он мог бы заплатить биткоинами. Компания Home Hunters помогла ему провести сделку в криптовалюте. Это была ее первая сделка в сфере недвижимости, когда расчет производился в данной электронной валюте.

Оплата биткоинами сопровождается определенным риском: курс криптовалют постоянно меняется. В то же время клиенту удалось избежать комиссий за международный банковский перевод. Сейчас компания ведет переговоры о подготовке к продаже остальных квартир в Чехии за биткоины.

За последний год стоимость криптовалюты выросла в 20 раз, и сейчас за один биткоин дают 400 тысяч крон. Аналитики предупреждают, что инвестиции в цифровые валюты не так-то и просто вернуть. В Чехии с лета биткоин начали принимать магазин Alza и некоторые филиалы Subway. Таким образом, Чехия стала одной из первых стран, где люди могут купить за биткоины не только квартиру, но и мебель, а также еду.

Источник: ihned.cz