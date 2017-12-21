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Чехи создают Booking для туристических групп

Чехи создают Booking для туристических групп

artyommm 555 0
Проект Davinci TS призван автоматизировать процесс бронирования жилья для групп туристов и востребован в первую очередь турагентствами.
Чехи создают Booking для туристических групп

Чешский стартап Davinci TS разрабатывает В2В платформу, которая будет напоминать Booking.com, но только для групп людей. Первый год работы над проектом уже позади. Компания появилась в 2016 году, но на рынок вышла только в январе нынешнего года. С того момента ее выручка составила 1,4 млн евро, или более 35 млн крон.

В результате команде Davinci TS удалось превзойти результат другого успешного чешского стартапа Kiwi.com. Тот в 2013 году впервые начал продавать авиабилеты и заработал на этом 10 млн крон. 

Идея стартапа заключается в том, чтобы создать платформу для массового заселения людей, которая помогла бы автоматизировать этот процесс. Сейчас этим приходится заниматься вручную. Когда все будет происходить автоматически, компании и гостиницы смогут существенно сэкономить.

В этом году чешскому стартапу удалось договориться о сотрудничестве с 20 туристическими агентствами и более чем 1 250 гостиницами в 124 европейских городах. С помощью платформы жилье себе нашло более 40 тысяч туристов, которые входили в состав тысяч групп средней численностью по 40 человек.

До настоящего времени Davinci TS работал с регионами Центральной и Восточной Азии. В следующем году стартап планирует расшириться на Германию, Италию, Индию и особенно на Китай. 

Источник: tyinternety.cz

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туристы гостиницы Чехия технологии
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