Чехи создают Booking для туристических групп

Проект Davinci TS призван автоматизировать процесс бронирования жилья для групп туристов и востребован в первую очередь турагентствами.

Чешский стартап Davinci TS разрабатывает В2В платформу, которая будет напоминать Booking.com, но только для групп людей. Первый год работы над проектом уже позади. Компания появилась в 2016 году, но на рынок вышла только в январе нынешнего года. С того момента ее выручка составила 1,4 млн евро, или более 35 млн крон.

В результате команде Davinci TS удалось превзойти результат другого успешного чешского стартапа Kiwi.com. Тот в 2013 году впервые начал продавать авиабилеты и заработал на этом 10 млн крон.

Идея стартапа заключается в том, чтобы создать платформу для массового заселения людей, которая помогла бы автоматизировать этот процесс. Сейчас этим приходится заниматься вручную. Когда все будет происходить автоматически, компании и гостиницы смогут существенно сэкономить.

В этом году чешскому стартапу удалось договориться о сотрудничестве с 20 туристическими агентствами и более чем 1 250 гостиницами в 124 европейских городах. С помощью платформы жилье себе нашло более 40 тысяч туристов, которые входили в состав тысяч групп средней численностью по 40 человек.

До настоящего времени Davinci TS работал с регионами Центральной и Восточной Азии. В следующем году стартап планирует расшириться на Германию, Италию, Индию и особенно на Китай.

Источник: tyinternety.cz