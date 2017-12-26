Российская армия покупает 18 чешских самолетов

Российская армия приобретет 18 чешских самолетов L-410. Их будут использовать для специальных операций.

Фото: WIKIMEDIA/ALAN LEBEDA

Министерство обороны РФ закупит 18 самолетов L-410 чешского производства. Они будут предназначены для потребностей специальных вооруженных сил. Во время посещения Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге об этом в понедельник сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. Армия хочет модифицировать самолеты для сложных климатических условий.

«Мы заключили контракт на 18 самолетов. Будем использовать их в сложных метеорологических условиях, для посадки на воду и снег. Модифицированные самолеты планируем применять и для специальных операций», – сообщил Борисов агентству ТАСС. Стоимость контракта оглашать не стали.

Чешские самолеты L-410 собирают на заводе в Екатеринбурге на основании контракта Уральского завода гражданской авиации с компанией Aircraft Industries, которая с 2013 года стала стопроцентным владельцем бывшей известной фирмы Let Kunovice. Договор о сотрудничестве с УЗГА подписал русский владелец куновицкой фирмы в июле 2015 года.

По информации агентства ТАСС, завод в Екатеринбурге собирается модернизировать самолеты собственными силами. Бортовое оборудование планируют заменить системами российского производства. Шасси модифицируют для посадки на снег и воду.

Во время ноябрьского визита в Россию уральский завод посетил и президент Чехии Милош Земан. Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха сообщил ему, что предприятие готовится к запуску нового сборочного цеха, который обеспечит стабильную поставку самолетов в РФ.

Источник: lidovky.cz