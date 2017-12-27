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Пункты обмена валют в Праге наказали за нарушения

Пункты обмена валют в Праге наказали за нарушения

Vladislava M 697 0
Чешский Нацбанк оштрафовал недобросовестные пункты обмена валют за нарушения. Наибольший штраф достиг 1 млн крон.
Пункты обмена валют в Праге наказали за нарушения

Больше 200 жалоб на пункты обмена валют за прошлый год получил чешский Нацбанк. Самый высокий штраф за нарушения достиг 1 млн крон. Чаще всего обменники наказывали за то, что они предоставляли клиентам недостаточно информации о курсе валют и комиссиях.

Большинство обменных пунктов, на которые поступили жалобы в Нацбанк, находилось в центре Праги.

По словам известного журналиста Янека Рубеша, который уже несколько лет обращает внимание людей на недобросовестную работу чешских обменников, проблема заключается в том, что некоторые трюки никак не преследуются по закону.

«Они указывают комиссии разными способами, но стараются сделать это максимально скрыто», – утверждает Рубеш.

По словам экспертов, туристы во многих случаях даже не знают, как выглядят чешские кроны и монеты. В одном из случаев туристы из Америки получили вместо чешских крон уже недействительные словацкие кроны.

Как только турист подписывает квитанцию об обмене денег, а сотрудник обмена валют информирует его об условиях, невыгодный курс уже не считается преступлением.

Соблюдение правил в пунктах обмена контролирует Чешский национальный банк. Однако туристы в центре обращаются и к полиции, которая имеет право сообщить им, что в обменном пункте предлагают невыгодный курс.

Источник: Irozhlas.cz

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банки штраф Прага Чехия
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