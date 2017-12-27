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Прага стала шестым богатейшим регионом Евросоюза

Прага стала шестым богатейшим регионом Евросоюза

Vladislava M 551 0
По уровню экономического развития Прага заняла шестое место среди всех регионов Евросоюза, опередив Стокгольм, Париж и Вену.
Прага стала шестым богатейшим регионом Евросоюза

Прага заняла в Евросоюзе шестое место как один из богатейших регионов. На основании ВВП на душу населения город опередил даже Париж, Стокгольм и Вену. На пресс-конференции об этом сегодня сообщили представители Чешского статистического комитета с отсылкой на данные 2015 года.

Первые места в рейтинге заняли Люксембург, Гамбург, Брюссель, Братиславский край и Лондон соответственно.

В рамках Чехии на Прагу приходится четверть всего ВВП.

«Прага очень хорошо развивается с точки зрения экономической эффективности. Город долгое время удерживает высокие позиции, оставаясь практически на одном уровне с Лондоном», – прокомментировал заместитель председателя Чешского статистического комитета (ЧСК) Марек Ройичек.

По данным ЧСК следует, что реальная экономическая эффективность всей Чехии в прошлом году находилась на уровне 88% от средней нормы по ЕС. Если брать Прагу отдельно, ее уровень развития экономики достиг 182% этого показателя. Границу в 75% превысили Среднечешский, Пльзеньский, Краловоградецкий, Южноморавский и Злинский край.

«Сравнение региональных данных за период с 1996 по 2016 годы подтвердило, что лучше всего развиваются те регионы, в которых преобладает сервис услуг и производство с высоким НДС. Это приводит к более быстрому росту зарплат и уровня жизни», – добавил Ройичек.

Источник: ČTK

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