По темпам роста чешская крона заняла второе место в мире

Стало известно, какие валюты мира в этом году укрепились больше всего. Чешская крона в общем рейтинге заняла высокое второе место наряду с польским злотым.

В этом году чешская крона укрепилась по отношению к американскому доллару на 18%. По темпам укрепления крона заняла второе место в мире наряду с польским злотым. Первое место в 2017 году принадлежит валюте Мозамбика – метикалу, которая выросла по отношению к доллару на 21%. Информацию об анализе валют мира предоставило агентство Bloomberg.

По словам экономиста Коммерческого банка Марка Држимала, можно выделить три главные причины успеха чешской кроны.

«Прежде всего, это конец курсовых обязательств Нацбанка, который удерживал крону до начала апреля на искусственно слабом уровне. После окончания интервенции крона начала укрепляться благодаря очень высокой эффективности чешской экономики, подкрепленной экспортом товаров и услуг за границу. Баланс внешней торговли в этом году снова в значительном профиците. Третья причина – повышение процентных ставок Нацбанка, что, по всей вероятности, будет продолжаться и в следующем году», – объяснил эксперт.

Следующим интересным фактором является ослабление доллара по отношению к евро. За 2017 год евро укрепился на 12,7%, заняв в общем рейтинге 8 место как одна из самых быстрорастущих валют.

«Доллар по отношению к евро ослабился из-за разочарования инвесторов в американской политике. Росту евро способствовал и экономический рост в еврозоне, а также сообщение об ограничении программы по закупке активов Центрального европейского банка», – добавил экономист.

Последнее место в рейтинге занял узбекский сум, который обесценился на 60% после отмены искусственной привязки валюты к доллару.

Больше всего внимания привлекли криптовалюты. Самая известная из них, Биткоин, укрепилась почти на 1500% в 2017 году. Более мелкие виртуальные валюты (например, Эфириум и Лайткоин) и вовсе выросли более чем на 6000%.

Источник: Novinky.cz