Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n -2 °C
Брно начинает привлекать иностранных экспертов на работу

Брно начинает привлекать иностранных экспертов на работу

Vladislava M 207 0
Южноморавский край нуждается в зарубежных экспертах в различных областях, включая IT. На рекламную кампанию по привлечению иностранцев выделили 42 млн крон из бюджета.
Брно начинает привлекать иностранных экспертов на работу

Брно нуждается в квалифицированных сотрудниках. Чтобы их привлечь, город запускает масштабную рекламную кампанию. Южноморавский край испытывает дефицит в ученых, исследователях и экспертах в различных областях. Прежде всего, регион стремится найти специалистов из сферы IT.

Южноморавский край посчитал идеальным решением нацелиться на иностранцев.

«Брно не может конкурировать со столичными городами, но вполне способен привлечь людей из прибалтийских государств, Юго-Восточной Европы и Азии. Главная проблема заключается в том, что потенциальные сотрудники из этих областей даже не знают о Брно и не рассматривают его как возможное место для переезда», – сообщил менеджер по маркетингу Томаш Аврат из Южноморавского инновационного центра, который возглавляет проект по привлечению квалифицированных сотрудников в край.

Рекламную кампанию по привлечению иностранцев выбирали в тендере. Победителем стала пражская компания WMC Grey. На реализацию проекта решили выделить 46 млн крон – из государственного бюджета края. В подготовку к кампании уже за первый год инвестировали 11 млн крон.

«Мы создали коммуникационную стратегию и визуальный стиль, веб-сайты, заплатили за создание контента для социальных сетей, фотографии, инфографику, видеоролики и брошюры», – рассказала Вероника Свободова из Южноморавского инновационного центра.

Теперь информационные материалы о регионе должны распространить на целевую группу – зарубежных экспертов до 35 лет.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Брно иностранцы работа Чехия
Читайте
по теме 
Строители не успели отремонтировать главную магистраль в Чехии, водителей ждут пробки
20.12.2017 16:19 Общество
Строители не успели отремонтировать главную магистраль в Чехии, водителей ждут пробки
795 0
Аэропорт в Брно запустит 7 низкобюджетных рейсов
15.12.2017 09:43 Общество
Аэропорт в Брно запустит 7 низкобюджетных рейсов
1578 0
В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма
04.12.2017 11:50 Общество
В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма
693 0
Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось
01.12.2017 10:12 Общество
Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось
1664 0
Последние новости:
29
декабря
В Чехии начался пик распродаж: Эксперты советуют покупателям быть осторожными
29.12.2017 10:41 Общество
В Чехии начался пик распродаж: Эксперты советуют покупателям быть осторожными
608 0
Чешские врачи и аптеки готовятся к переходу на электронные рецепты
29.12.2017 10:30 Общество
Чешские врачи и аптеки готовятся к переходу на электронные рецепты
377 0
В Чехии на несколько дней отключат электронную систему «датовых схранок»
29.12.2017 10:00 Общество
В Чехии на несколько дней отключат электронную систему «датовых схранок»
312 0
28
декабря
«Леса Праги»: Не кормите животных самовольно, они умирают
28.12.2017 17:54 Общество
«Леса Праги»: Не кормите животных самовольно, они умирают
330 0
По темпам роста чешская крона заняла второе место в мире
28.12.2017 17:11 Экономика
По темпам роста чешская крона заняла второе место в мире
1108 0
Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают
28.12.2017 12:53 Общество
Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают
1178 1
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн
28.12.2017 12:47 Общество
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн
745 0
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»
28.12.2017 11:58 Общество
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»
684 0
Финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар: «Если верить в чудеса, они обязательно исполнятся»
28.12.2017 09:55 Интервью
Финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар: «Если верить в чудеса, они обязательно исполнятся»
1262 0
27
декабря
Какие улицы перекроют на Новый год в центре Праги
27.12.2017 17:15 Общество
Какие улицы перекроют на Новый год в центре Праги
709 0


Мобильная версия