Брно начинает привлекать иностранных экспертов на работу

Южноморавский край нуждается в зарубежных экспертах в различных областях, включая IT. На рекламную кампанию по привлечению иностранцев выделили 42 млн крон из бюджета.

Брно нуждается в квалифицированных сотрудниках. Чтобы их привлечь, город запускает масштабную рекламную кампанию. Южноморавский край испытывает дефицит в ученых, исследователях и экспертах в различных областях. Прежде всего, регион стремится найти специалистов из сферы IT.

Южноморавский край посчитал идеальным решением нацелиться на иностранцев.

«Брно не может конкурировать со столичными городами, но вполне способен привлечь людей из прибалтийских государств, Юго-Восточной Европы и Азии. Главная проблема заключается в том, что потенциальные сотрудники из этих областей даже не знают о Брно и не рассматривают его как возможное место для переезда», – сообщил менеджер по маркетингу Томаш Аврат из Южноморавского инновационного центра, который возглавляет проект по привлечению квалифицированных сотрудников в край.

Рекламную кампанию по привлечению иностранцев выбирали в тендере. Победителем стала пражская компания WMC Grey. На реализацию проекта решили выделить 46 млн крон – из государственного бюджета края. В подготовку к кампании уже за первый год инвестировали 11 млн крон.

«Мы создали коммуникационную стратегию и визуальный стиль, веб-сайты, заплатили за создание контента для социальных сетей, фотографии, инфографику, видеоролики и брошюры», – рассказала Вероника Свободова из Южноморавского инновационного центра.

Теперь информационные материалы о регионе должны распространить на целевую группу – зарубежных экспертов до 35 лет.

Источник: idnes.cz