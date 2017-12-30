С 2018 года в Чехии вырастет минимальная зарплата

С 1-го января в Чехии поднимут минимальную заработную плату на 1200 крон. Вырастут и минимальные отчисления на медицинское страхование.

После Нового года минимальная заработная плата в Чехии поднимется с 11 000 до 12 200 крон и составит 40,5% средней зарплаты.

За период своей работы правительство премьер-министра Богуслава Соботки повышало минимальную зарплату четыре раза. Последнее повышение пришлось на август этого года.

Рост минимальной заработной платы приветствовали профсоюзы.

«Мы постепенно приближаемся к зарплатам в других странах ЕС. Рост на 11%, до 12 200 крон, нам кажется очень позитивным. Это положительно скажется на экономике. Люди тратят деньги в Чехии, уровень безработицы продолжает падать и достигать новых рекордов. Это приносит стабильность на рынке труда и удовлетворенность сотрудников», – прокомментировал председатель профсоюзных организаций ЧР Йозеф Стршедула.

В связи с ростом минимальной зарплаты вырастут и минимальные отчисления на медицинское страхование. С 1-го января 2018 года наименьшее отчисление составит 2024 кроны в месяц.

Прогнозы на следующий год предполагают дальнейшее сокращение безработицы и удержание высокого темпа роста зарплат. Такие данные предоставило Министерство финансов на основании исследований 14 чешских профессиональных институтов и оценок аналитиков.

Экономическая палата прогнозирует дальнейший рост минимальных зарплат на 7,4% из-за дефицита рабочей силы. В 2018 году профсоюзы потребуют повысить зарплаты и в частном секторе.

Источник: vzp.cz, echo24.cz