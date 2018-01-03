Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n 5 °C
Из Чехии в Москву можно будет долететь за 200 крон

Из Чехии в Москву можно будет долететь за 200 крон

Vladislava M 2420 0
Из Карловых Вар до Москвы и обратно запустили низкобюджетный авиарейс. Городской аэропорт впервые в истории предложил услуги лоукостера.
Из Чехии в Москву можно будет долететь за 200 крон

В Карловых Варах начинает работать бюджетная авиакомпания «Победа». С 17 февраля перевозчик будет дважды в неделю организовывать рейсы между Карловыми Варами и Москвой (аэропорт Внуково). Продажа билетов началась уже в конце декабря. Об этом сообщила Вероника Северова из администрации Карловарского края.

«Впервые в истории карловарский аэропорт начал сотрудничество с бюджетной авиакомпанией. Мы надеемся, что новый рейс будет пользоваться успехом и быстро найдет своих клиентов. Он должен заинтересовать в первую очередь тех, кто летает лоукостами до Праги, а затем едет в Карловы Вары», – прокомментировал директор аэропорта Вацлав Черны.

С учетом всех платежей и сборов авиабилет из Москвы до Карловых Вар и обратно можно будет купить по минимальному тарифу от 499 российских рублей (200 крон в пересчете). По такой стоимости до конца зимнего расписания 2018 года одномоментно будет предложено минимум 100 билетов.

Карловы вары стали первым городом «Победы» в Чехии. Сеть авиалиний перевозчика на данный момент насчитывает 16 городов.

Бюджетная авиакомпания «Победа» возникла в 2014 году. Она является членом группы «Аэрофлот» и использует только новые, современные самолеты типа Boeing 737-800. Благодаря ценовой политике «Победа» стала одним из самых популярных авиаперевозчиков на российском рынке. Уникальность авиаперевозчика заключается в том, что клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только нужные лично ему услуги.

«Средняя заполняемость самолетов составляет 95%, на большинство рейсов раскупают 100% билетов», – дополнила Северова.

Источник: Aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Карловы Вары аэропорт Карловы Вары Россия самолёт авиакомпании
Читайте
по теме 
Богатые русские бегут из Карловых Вар
03.11.2017 13:22 Экономика
Богатые русские бегут из Карловых Вар
10754 0
Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах
21.07.2017 10:29 Общество
Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах
1971 0
На кинофестивале в Карловых Варах высоко оценили российских кинематографистов
10.07.2017 12:29 Культура
На кинофестивале в Карловых Варах высоко оценили российских кинематографистов
1173 0
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
20.06.2017 11:47 Культура
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
1546 0
Последние новости:
03
января
Пенсионерка в Чехии накормила всю семью рождественской уткой с марихуаной
03.01.2018 12:16 Общество
Пенсионерка в Чехии накормила всю семью рождественской уткой с марихуаной
1885 0
В Чехии подорожают почтовые услуги
03.01.2018 11:47 Экономика
В Чехии подорожают почтовые услуги
242 0
Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли
03.01.2018 11:30 Общество
Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли
342 0
02
января
Чехия перешла на электронные рецепты
02.01.2018 15:06 Общество
Чехия перешла на электронные рецепты
719 0
2018 год в Чехии будет богатым на выходные
02.01.2018 13:57 Общество
2018 год в Чехии будет богатым на выходные
1946 0
На Площади Республики в Праге начали менять эскалаторы
02.01.2018 13:45 Общество
На Площади Республики в Праге начали менять эскалаторы
423 0
Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк
02.01.2018 13:18 Общество
Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк
1070 0
31
декабря
Русскоязычные жители Праги исполнили мечты ребят из детских домов
31.12.2017 12:03 Общество
Русскоязычные жители Праги исполнили мечты ребят из детских домов
1588 0
Главные новости Чехии в 2017 году
31.12.2017 10:17 Общество
Главные новости Чехии в 2017 году
1201 0
30
декабря
С 2018 года в Чехии вырастет минимальная зарплата
30.12.2017 10:41 Экономика
С 2018 года в Чехии вырастет минимальная зарплата
2290 0


Мобильная версия