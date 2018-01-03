Из Чехии в Москву можно будет долететь за 200 крон

Из Карловых Вар до Москвы и обратно запустили низкобюджетный авиарейс. Городской аэропорт впервые в истории предложил услуги лоукостера.

В Карловых Варах начинает работать бюджетная авиакомпания «Победа». С 17 февраля перевозчик будет дважды в неделю организовывать рейсы между Карловыми Варами и Москвой (аэропорт Внуково). Продажа билетов началась уже в конце декабря. Об этом сообщила Вероника Северова из администрации Карловарского края.

«Впервые в истории карловарский аэропорт начал сотрудничество с бюджетной авиакомпанией. Мы надеемся, что новый рейс будет пользоваться успехом и быстро найдет своих клиентов. Он должен заинтересовать в первую очередь тех, кто летает лоукостами до Праги, а затем едет в Карловы Вары», – прокомментировал директор аэропорта Вацлав Черны.

С учетом всех платежей и сборов авиабилет из Москвы до Карловых Вар и обратно можно будет купить по минимальному тарифу от 499 российских рублей (200 крон в пересчете). По такой стоимости до конца зимнего расписания 2018 года одномоментно будет предложено минимум 100 билетов.

Карловы вары стали первым городом «Победы» в Чехии. Сеть авиалиний перевозчика на данный момент насчитывает 16 городов.

Бюджетная авиакомпания «Победа» возникла в 2014 году. Она является членом группы «Аэрофлот» и использует только новые, современные самолеты типа Boeing 737-800. Благодаря ценовой политике «Победа» стала одним из самых популярных авиаперевозчиков на российском рынке. Уникальность авиаперевозчика заключается в том, что клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только нужные лично ему услуги.

«Средняя заполняемость самолетов составляет 95%, на большинство рейсов раскупают 100% билетов», – дополнила Северова.

Источник: Aktualne.cz