В Чехии подорожают почтовые услуги

С февраля Чешская почта поднимает цены на заказную корреспонденцию и почтовые марки для внутригосударственных писем.

С февраля 2018 года почтовая марка для обычного письма весом до 50 граммов по Чехии подорожает на 3 кроны и будет стоить 19 крон. Цена на отправку заказного письма вырастет на 6 крон – до 44 крон. Посылки весом до 2 кг не подорожают. Об этом сообщила Чешская почта.

Причиной повышения цен почта назвала стремление к доступности своих услуг и повышение качества обслуживания.

В последний раз Чешская почта повышала цены на марки для корреспонденции по стране в 2016 году. Тогда их стоимость выросла также на три кроны – до 16 крон. В том же году поднялись и цены на заказные письма. В 2016 году подорожала также отправка заказных и ценных посылок по ЧР и за границу.

«Цель Чешской почты – предложить гражданам ЧР такое качество услуг, чтобы удовлетворить все потребности клиентов. Более выгодные цены смогут получить держатели Клиентской карты Чешской почты. Такую карту можно бесплатно оформить в наших отделениях или по интернету на странице www.zakaznicka-karta.cz», – прокомментировал пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик.

Ознакомиться с новыми условиями и изменениями цен можно будет во всех отделениях почты, а также на официальном сайте.

Чешская почта располагает 3200 отделениями, что является одной из самых крупных сетей в Европе. На почте работает больше 31 000 сотрудников.

Источник: ihned.cz