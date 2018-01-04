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В Праге откроется маленький магазин IKEA

В Праге откроется маленький магазин IKEA

Vladislava M 618 0
В новом магазине IKEA в Праге покупатели не заблудятся. Его специально сделают небольшим, чтобы представлять новые товары, лимитированные коллекции и проводить тематические мероприятия.
В Праге откроется маленький магазин IKEA

Мебельная компания IKEA в этом году откроет в Праге новый магазин. Он будет меньше стандартных торговых домов по площади и предложит покупателям избранный ассортимент.

Расположить магазин планируют в центре Праги или в любом востребованном месте типа торгового центра. Открыть его хотят в первой половине 2018 года. Осталось только выбрать подходящее место – инвестиции уже подготовили.

В новом магазине будет интересное предложение товаров. Ассортимент планируют часто менять. Это будет место для вдохновения, встреч, организации мероприятий, лекций дизайнеров и воркшопов.

Магазин не планируют позиционировать как конкурент большим торговым домам компании. В нем будут представлять новинки и лимитированные коллекции. Также там можно будет получить консультацию по планированию кухни, жилой комнаты, мебельного гарнитура и др.

Подобные небольшие магазины IKEA площадью от 800 до 1500 м2 уже работают в Варшаве, Стокгольме и Риме. Покупатели в них могут не только получить совет, но и сделать покупки. Пражский магазин будет объединен с одним из местных торговых домов.

В прошлом году IKEA в Чехии запустила интернет-магазин с доставкой. На данный момент на него приходится 6% продаж. Ожидается, что в будущем продажи поднимутся до 15%, когда компания усовершенствует логистику и систему оплаты.

Источник: idnes.cz

 

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