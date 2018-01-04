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Российский МИД выступил против изменения памятника маршалу Коневу в Праге

Российский МИД выступил против изменения памятника маршалу Коневу в Праге

Vladislava M 256 0
МИД РФ и пять послов разных стран в Праге отправили в чешский МИД открытое письмо против изменения памятника советскому маршалу Коневу в Праге 6. Чешская сторона готовит ответ.
Российский МИД выступил против изменения памятника маршалу Коневу в Праге

На днях послы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и России в Праге направили коллективное письмо министру иностранных дел ЧР в связи с ситуацией, сложившейся вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, расположенному в городской части Прага 6. Об этом на брифинге, 28-го декабря 2017 года, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в письме выражена единая позиция глав дипломатических миссий государств, представители народов которых внесли решающий вклад в сражения Второй мировой войны, освобождая Европу и непосредственно Чехословакию от нацистов.

«Намерение муниципальных властей разместить некие биографические таблички на памятнике Коневу, который командовал в ходе освобождения войсками Первого украинского фронта, противоречит изначальному замыслу монумента», – утверждает Мария Захарова и подчеркивает, что памятник был установлен в знак благодарности жителей Праги советским солдатам и их командованию за освобождение города и его спасение от уничтожения.

 

 

«Подобные попытки не могут быть расценены иначе, как намеренные действия, которые направлены на принижение роли самого маршала Конева и красноармейцев в истории освобождения чешской столицы. Они являются кощунственными по отношению к жертвам, принесенным многонациональной Красной армией и чехословацкими героями в борьбе с фашизмом», – заявила представитель МИД России.

Российская сторона выразила надежду на то, что Чехия внимательно отнесется к обеспокоенности глав дипломатических миссий и мнению чехов, выступающих за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге в его первоначальном виде.

Чешская сторона готовит ответ на письмо, содержание которого не будет отвечать представлениям  вышеупомянутых послов и Москвы.

«Коммуникация в виде открытого письма по этому вопросу нас удивила. Наш ответ мы дадим в такой же форме», – прокомментировала Ирена Валентова из МИД ЧР.

В ответе чешская сторона собирается подчеркнуть, что памятник является имуществом Праги 6, поэтому решение об изменении монумента будет принимать именно муниципальное управление.

Напомним, что в ноябре 2017 года вандалы баллончиком написали на памятнике даты, связанные с участием Конева в исторических событиях. В связи с этим староста Праги 6 Ондржей Коларж призвал российское посольство в Чехии дополнить памятник табличкой, на которой будет содержаться информация о полной роли Конева в истории. Чиновник предложил указать на табличке, что маршал участвовал не только в освобождении Праги, но и в подавлении венгерского восстания, а также в строительстве Берлинской стены.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
памятник Министерство иностранных дел Россия Чехия
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