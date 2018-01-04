Сколько зарабатывают врачи в Чехии

За последние 10 лет зарплата врача в Чехии увеличилась почти в 2 раза.

Средняя зарплата врача в Чехии достигла почти 66 тысяч крон (около 2 580 евро). За 10 лет она выросла почти в два раза. Врачи в некоторых регионах сейчас зарабатывают и 84 тысячи крон (около 3 280 евро). Несмотря на это, профсоюзы по-прежнему недовольны оплатой труда.

Расчетный лист чешского врача заполнен сплошь работой во внеурочное время. Как только у него завершается ночная смена, начинается дневная – в отделении скорой помощи. Другие врачи после одной смены продолжают работу на второй – в операционном зале. Закон трехлетней давности, который должен был гарантировать врачам своевременный отдых, не работает, – считают во Врачебном профсоюзном клубе.

Профсоюзы также говорят, что врачи в Чехии должны зарабатывать намного больше. Как поясняет председатель клуба Мартин Энгел, в Чехии немало людей, которые получают меньшие зарплаты. Но они не должны завидовать врачам, так как нужно понимать, насколько ответственную работу берут на себя медики. Большинство из них работает большее 8 часов в сутки. Базовый тариф без премий и оплаты внеурочной работы, по его словам, составляет почти половину реальной зарплаты врача.

Источник: denik.cz