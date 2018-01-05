Банки в Чехии обяжут раскрывать информацию о владельцах компаний

Правительство Чехии приняло поправку к Налоговому кодексу в соответствии с директивой Евросоюза.

Банки, платежные сервисы, адвокаты и налоговые консультанты будут обязаны предоставлять налоговым органам информацию о владельцах фирм. Это предусмотрено законом о борьбе с отмыванием грязных денег.

Речь идет, например, о раскрытии информации о реальных собственниках компаний или доверенных фондов. Все это станет возможным благодаря поправке к Налоговому кодексу, которую одобрило правительство.

На данный момент некоторые учреждения уже обязаны предоставлять сведения, другие же связаны обязательствами хранить тайну. Но поправка к закону заставит раскрывать информацию и их. Новшество соответствует директиве ЕС от декабря 2016 года и касается сотрудничества в области налогообложения.

Ранее доступ к информации о владельцах компаний имело только Финансовое аналитическое управление. Эти данные охранялись в рамках так называемой банковской тайны.

В соответствии с директивой ЕС налоговым органам по запросу должны теперь будут предоставляться сведения о реальной собственности юридических лиц, включая данные о доле участия в них, а также информацию о собственности доверенных фондов и подобных субъектов.

Финансовое управление сможет получать информацию только в том размере, который необходим для решения вопросов в области налогообложения. Речь не идет о предоставлении данных в неограниченном объеме. Лимит раскрытия данных определен на законодательном уровне.

Источник: novinky.cz