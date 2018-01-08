Эксперты: В этом году чешская крона укрепится до 24,95 кроны за евро

Стали известны результаты анкетирования Reuters среди валютных аналитиков.

Эксперты предполагают, что в 2018 году чешская крона укрепится по отношению к евро на 2,4%. В результате курс обмена может составить 24,95 кроны за один евро. Это усредненный прогноз, который был получен благодаря анкетированию Reuters среди валютных аналитиков. Они считают, что в этом году может произойти укрепление и других валют государств в Центральной Европе.

Чешская крона и польский злотый сейчас относятся к самым быстрорастущим валютам мира. Они укрепились более чем на 5% по отношению к евро, и почти на 20% – к доллару. Быстрее всех по отношению к американскому доллару росла только валюта Мозамбика.

При этом рост кроны и злотого был более интенсивным, чем этого ожидали аналитики, участвовавшие в опросе Reuters в прошлом году.

Чешская крона начала укрепляться в апреле 2017 года, когда Чешский национальный банк прекратил интервенции. До этого курс чешской кроны находился на уровне ниже 27 крон за один евро. В пятницу, 5 декабря, один евро в Чехии стоил 25,50 кроны, один доллар – 21,17 кроны.

Укрепления кроны ожидают также и чешские аналитики. Они опираются на дальнейший рост чешской экономики и уровень инфляции 2-3%, что превышает цели по инфляции Чешского Нацбанка. Это станет причиной того, почему ЧНБ может приступить к быстрейшему повышению процентных ставок, – считают чешские экономисты.

Согласно новейшему исследованию Reuters, результаты которого стали известны на прошлой неделе, польский злотый в нынешнем году должен укрепиться на 1%. Такой же прогноз действует и в отношении венгерского форинта.

Источник: novinky.cz