В Чехии ждут открытия магазина Victoria’s Secret, в прошлом году пришло 33 новых бренда

Victoria’s Secret – один из самых ожидаемых новых брендовых магазинов в Чехии. Пока ограниченный набор товаров этого бренда в ЧР можно купить только в аэропорту Вацлава Гавела.

По информации консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в прошлом году в Чехии впервые открылись магазины 33 торговых марок. Почти половина из них – бренды одежды. Остальные марки представляют электронику, гастрономию, ювелирные украшения, косметику и обувь.

Большинство новых брендов в Чехию пришло из Италии. На втором месте США, на третьем – Великобритания (с большим отрывом). По сравнению с 2016 годом ни один новый бренд в Чехии не относится исключительно к категории люкс.

Благодаря расширению ТЦ Ходов в Чехии появилось сразу несколько новых брендовых магазинов: Zara Home, одежда Armani Exchange, Oysho, Pink Woman, Yamamay, Boux Avenue, украшения Thomas Sabo, электроника Denon и ресторан Vapiano.

С каждым годом в Чехии открываются магазины 20-30 новых брендов. Ожидается, что в этом году новые торговые марки займут свободные торговые площади в популярных торговых центрах Palladium и Nový Smíchov. Возможно, на Парижской улице также откроются новые магазины, которые заменят прежние. В список брендов, которые потенциально могут открыть свои магазины в Чехии, входят Primark и Victoria’s Secret.

Источник: aktualne.cz