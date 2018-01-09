В Чехии хотят сделать бесплатный проезд на поездах для студентов и пенсионеров

Новое чешское правительство планирует ввести бесплатный железнодорожный проездной для студентов младше 26 лет и пенсионеров старше 65 лет.

Председатель чешского правительства Андрей Бабиш предложил ввести бесплатный либо почти бесплатный проездной на железнодорожный проезд для студентов до 26 лет и пенсионеров старше 65 лет. Эта мера вошла в финальную версию программы нового правительства.

Чешские перевозчики опасаются, что из-за этого количество пассажиров может увеличиться на 30%. На некоторых маршрутах это может привести к концу комфортных переездов.

Главный национальный железнодорожный перевозчик «Чешские Дороги» сообщил, что сможет справиться с повышением количества пассажиров, хотя усилить некоторые пригородные маршруты не получится. Об этом рассказали представители компании.

«Мы предполагаем, что это будет какой-то проездной для пенсионеров (seniorpas) или документ для студентов. Приобретя его, пенсионеры старше 65 лет и студенты младше 26 лет могли бы ездить бесплатно», – заявил министр транспорта Дан Тёк.

Точная форма бесплатного проездного и связанные с этим расходы для государства будут зависеть от условий новой системы. По словам министра, нужно учитывать стоимость базового проездного для студентов и пенсионеров, а также другие параметры, которые будут обсуждать на дебатах.

Андрей Бабиш подчеркнул, что решил внести этот пункт в программу правительства на минувших выходных. По его мнению, это покажет, что новый кабинет готов работать для людей.

Источник: ČTK