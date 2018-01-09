Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты

Сайт скидок и акций Slevomat.cz расширяет предложение: в начале 2018 года через него можно будет забронировать зарубежную гостиницу со скидкой и выгодно купить авиабилеты.

Крупный чешский портал скидок и акций Slevomat.cz начнет предлагать местным клиентам выгодные варианты жилья в отелях за границей. В этом году сайт планирует расширить сроки бронирования номеров, а также дать людям возможность зарезервировать и велнес-процедуры.

В прошлом году компанию Slevomat за 1,5-2 млрд крон приобрела британская группа Secret Escapes. Это была крупнейшая сделка на чешской интернет-арене. Именно благодаря объединению с зарубежным порталом для путешественников Slevomat расширит предложение зарубежных путевок и добавит возможность купить авиабилеты. До сих пор на сайте можно было забронировать жилье только в отелях Чехии и Словакии, а также найти варианты гостиниц по кракосрочным путевкам (например, на рождественские ярмарки в ближайших странах).

На данный момент сотрудники портала определяют, какие страны больше всего интересуют жителей Чехии и Словакии, и договариваются с отелями. Уже решено, что Slevomat станет первым скидочным сайтом, который предложит номера в польских и венгерских отелях. Забронировать жилье со скидкой в других странах, а также выгодно купить авиабилеты можно будет уже в ходе первого квартала 2018 года.

Источник: ihned.cz