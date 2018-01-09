Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 7 °C
Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты

Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты

Vladislava M 405 0
Сайт скидок и акций Slevomat.cz расширяет предложение: в начале 2018 года через него можно будет забронировать зарубежную гостиницу со скидкой и выгодно купить авиабилеты.
Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты

Крупный чешский портал скидок и акций Slevomat.cz начнет предлагать местным клиентам выгодные варианты жилья в отелях за границей. В этом году сайт планирует расширить сроки бронирования номеров, а также дать людям возможность зарезервировать и велнес-процедуры.

В прошлом году компанию Slevomat за 1,5-2 млрд крон приобрела британская группа Secret Escapes. Это была крупнейшая сделка на чешской интернет-арене. Именно благодаря объединению с зарубежным порталом для путешественников Slevomat расширит предложение зарубежных путевок и добавит возможность купить авиабилеты. До сих пор на сайте можно было забронировать жилье только в  отелях Чехии и Словакии, а также найти варианты гостиниц по кракосрочным путевкам  (например, на рождественские ярмарки в ближайших странах).

На данный момент сотрудники портала определяют, какие страны больше всего интересуют жителей Чехии и Словакии, и договариваются с отелями. Уже решено, что Slevomat станет первым скидочным сайтом, который предложит номера в польских и венгерских отелях. Забронировать жилье со скидкой в других странах, а также выгодно купить авиабилеты можно будет уже в ходе первого квартала 2018 года.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
скидки Акции гостиницы путешествие Туризм Чехия
Читайте
по теме 
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
04.01.2018 12:23 Общество
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
919 0
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только
24.11.2017 11:20 Экономика
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только
2783 0
В чешском регионе началась «яичная» горячка
03.11.2017 15:21 Общество
В чешском регионе началась «яичная» горячка
3332 0
В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов
01.09.2017 16:07 Общество
В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов
2196 0
Последние новости:
09
января
Врачи рассказали о состоянии здоровья Земана
09.01.2018 13:37 Общество
Врачи рассказали о состоянии здоровья Земана
640 0
Что происходит на Чешской почте в Праге?
09.01.2018 12:46 Общество
Что происходит на Чешской почте в Праге?
666 0
Президентские выборы в Чехии: Какие кандидаты имеют наивысшие шансы на победу
09.01.2018 09:31 Политика
Президентские выборы в Чехии: Какие кандидаты имеют наивысшие шансы на победу
735 0
Две чешские компьютерные игры номинированы на «игрового Оскара»
09.01.2018 09:07 Общество
Две чешские компьютерные игры номинированы на «игрового Оскара»
365 0
В Чехии хотят сделать бесплатный проезд на поездах для студентов и пенсионеров
09.01.2018 08:27 Экономика
В Чехии хотят сделать бесплатный проезд на поездах для студентов и пенсионеров
591 0
08
января
В Чехии ждут открытия магазина Victoria’s Secret, в прошлом году пришло 33 новых бренда
08.01.2018 17:04 Экономика
В Чехии ждут открытия магазина Victoria’s Secret, в прошлом году пришло 33 новых бренда
1211 0
В бывшей гостинице чешского курорта обрушился потолок
08.01.2018 16:46 Общество
В бывшей гостинице чешского курорта обрушился потолок
637 0
Чехию ожидает еще одна теплая неделя
08.01.2018 13:34 Общество
Чехию ожидает еще одна теплая неделя
876 0
Эксперты: В этом году чешская крона укрепится до 24,95 кроны за евро
08.01.2018 13:30 Экономика
Эксперты: В этом году чешская крона укрепится до 24,95 кроны за евро
747 0
В пражском парке взорвался баллон с газом, трое пострадали
08.01.2018 13:13 Общество
В пражском парке взорвался баллон с газом, трое пострадали
567 0


Мобильная версия