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Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней

Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней

artyommm 565 0
В Чехии заметили, что некоторые шоколадки стали весить меньше, чем раньше. При этом цены остались прежние.
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней

Люди заметили: различные виды шоколада Milka с течением времени уменьшаются в размерах. Цены, а также размеры упаковки, однако, остаются без изменений. В англоговорящих странах это явление называют shrinkflation, что означает shrink «уменьшить» и inflation «инфляция». 

Компания боится повышать цены на товары, несмотря на инфляцию, поэтому выбирает другой способ – незаметно уменьшать массу продукта. Еще год назад шоколадка с орешками и изюмом Milka Nuts & Raisins весила 300 г. Сегодня этот продукт, согласно информации на упаковке, имеет массу 270 г. Так же, как и раньше, шоколадка продается по цене 99,90 кроны. В действительности этот товар подорожал на 11%.

Подобная тенденция коснулась также шоколада Triolade, который с 300 г уменьшился до 280 г, а также Alpine Milk (с 300 г до 270 г). Шоколадка Milka Joghurt массой 100 г продается за 34,90 г. Два других товара Milka Waves Biscuit и Waves Caramel можно также купить за эти же деньги, но их масса – 81 г. Таким образом, 100 г этого шоколада стоили бы 43,09 кроны, что на 23,5% дороже, чем вариант с йогуртом.

Ранее компания-изготовитель уменьшила массу и шоколада Toblerone, который предлагался на рынке Великобритании. С 400 г продукт уменьшился до 360 г. Другой вариант «похудел» на 20 г (со 170 до 150 г). При этом размер упаковки остался прежним.

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты цены инфляция магазины Чехия
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