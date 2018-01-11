Что в Чехии больше всего подорожало за прошлый год

В 2017 году цены в Чехии росли быстрее, чем за 5 последних лет. Больше всего подорожали продукты и услуги.

В 2017 году потребительские цены в Чехии выросли в среднем на 2,5%, что является самым стремительным ростом за последние 5 лет. Больше всего подорожали продукты питания и аренда жилья. В декабре рост цен немного замедлился, до 2,4% с ноябрьских 2,6%. Об этом в среду информировал Чешский статистический комитет (ЧСК).

«Это наивысшее значение за последние годы. Стоимость услуг выросла на 2,9%, цены на товары поднялись на 2,2%. На развитие инфляции в прошлом году повлиял в первую очередь рост цен на продукты, аренду жилья, топливо и ресторанные услуги», – сказала Павла Шедива из ЧСК.

Некоторые продукты, например, масло или яйца, в 2017 году подрожали и вовсе на десятки процентов. К концу года стоимость масла немного упала, яйца также перестали стремительно дорожать.

По оценкам экономистов, рост цен на потребительские товары в 2018 году удержится на уровне больше 2%, что станет для Чешского Нацбанка импульсом к дальнейшему повышению процентных ставок по кредитам.

Источник: Novinky.cz