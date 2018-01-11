Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Что в Чехии больше всего подорожало за прошлый год

Что в Чехии больше всего подорожало за прошлый год

Vladislava M 598 0
В 2017 году цены в Чехии росли быстрее, чем за 5 последних лет. Больше всего подорожали продукты и услуги.
Что в Чехии больше всего подорожало за прошлый год

В 2017 году потребительские цены в Чехии выросли в среднем на 2,5%, что является самым стремительным ростом за последние 5 лет. Больше всего подорожали продукты питания и аренда жилья. В декабре рост цен немного замедлился, до 2,4% с ноябрьских 2,6%. Об этом в среду информировал Чешский статистический комитет (ЧСК).

«Это наивысшее значение за последние годы. Стоимость услуг выросла на 2,9%, цены на товары поднялись на 2,2%. На развитие инфляции в прошлом году повлиял в первую очередь рост цен на продукты, аренду жилья, топливо и ресторанные услуги», – сказала Павла Шедива из ЧСК.

Некоторые продукты, например, масло или яйца, в 2017 году подрожали и вовсе на десятки процентов. К концу года стоимость масла немного упала, яйца также перестали стремительно дорожать.

По оценкам экономистов, рост цен на потребительские товары в 2018 году удержится на уровне больше 2%, что станет для Чешского Нацбанка импульсом к дальнейшему повышению процентных ставок по кредитам.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты еда цены инфляция экономика статистика Чехия
Читайте
по теме 
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней
11.01.2018 10:01 Экономика
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней
565 0
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов
05.01.2018 15:10 Общество
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов
1320 0
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
04.01.2018 12:23 Общество
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
952 0
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»
28.12.2017 11:58 Общество
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»
1162 0
Последние новости:
11
января
Где в Праге откроется новый магазин IKEA
11.01.2018 14:41 Экономика
Где в Праге откроется новый магазин IKEA
363 0
Пражанам предложили прочувствовать «Превращение» Кафки в виртуальной реальности
11.01.2018 10:23 Культура
Пражанам предложили прочувствовать «Превращение» Кафки в виртуальной реальности
285 0
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней
11.01.2018 10:01 Экономика
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней
565 0
Начался демонтаж под новый жилой квартал в Праге
11.01.2018 09:45 Общество
Начался демонтаж под новый жилой квартал в Праге
795 0
10
января
В Пакистане задержали чешку с девятью килограммами героина
10.01.2018 12:18 Общество
В Пакистане задержали чешку с девятью килограммами героина
723 0
Чешский МИД ответил на открытое письмо послов о памятнике Коневу
10.01.2018 11:41 Политика
Чешский МИД ответил на открытое письмо послов о памятнике Коневу
838 0
Видео: У кандидатов в президенты Чехии проверили уровень английского
10.01.2018 11:00 Политика
Видео: У кандидатов в президенты Чехии проверили уровень английского
965 0
На Пражском Граде началась первая бесплатная выставка к 100-летию Чехословакии
10.01.2018 10:22 Культура
На Пражском Граде началась первая бесплатная выставка к 100-летию Чехословакии
639 0
09
января
Врачи рассказали о состоянии здоровья Земана
09.01.2018 13:37 Общество
Врачи рассказали о состоянии здоровья Земана
1685 0
Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты
09.01.2018 13:05 Экономика
Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты
1216 0


Мобильная версия