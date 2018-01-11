Где в Праге откроется новый магазин IKEA

Стало известно, что новый магазин IKEA будет работать в формате поп-ап студии, в нем будет также маленькое кафе.

Стало известно, что летом этого года компания IKEA откроет новый магазин на Вацлавской площади в Праге. Новый филиал всемирно известной сети магазинов мебели и товаров для дома будет работать в формате поп-ап студии.

Магазин IKEA займет бывшее здание банка Česká spořitelna напротив книжного Dobrovský. Инвестиции в проект составят 15 млн крон, – сообщают в компании.

Главная цель нового филиала – сделать бренд ближе для людей, которые находятся в центре. Сейчас все магазины сети работают преимущественно на окраинах крупных городов. Поп-ап студия – это не торговый центр, она займет около 1 000 квадратных метров и будет ориентирована в первую очередь на определенный ассортимент (на товары для гостиной).

IKEA рассчитывает, что новый магазин будет посещать около 1 000 человек ежедневно, т.е. десятая часть от того количества людей, которые приезжают в ее торговые дома. В новом филиале будет работать 30 сотрудников. В магазине IKEA откроют маленькое кафе.

Компания также поделилась своими финансовыми результатами за 2017 год. Выручки в Чехии достигла 9,7 млрд крон, что на 4% больше, чем год назад. В среднем каждый покупатель в IKEA тратил 1638 крон. 96% клиентов предпочитают покупать товары в обычных торговых центрах сети, 4% – в интернет-магазине.

Источник: zpravy.e15.cz