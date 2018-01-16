Чехия стала чемпионом по инновациям, опередив Израиль и Германию

Никто не ожидал, что Чехию включат в короткий список рейтинга Innovation Scorecard.

Чехия вошла в короткий список стран, признанных чемпионами в области инновационных технологий. Эти государства предлагают наиболее комфортные условия для стартапов. Первое место заняла Финляндия, второе – Великобритания, третье – Австралия. Чехия расположилась на десятой строчке, опередив Израиль и Германию.

Чешские стартапы на выставке CES (США) – это лишь небольшая часть тех инновационных технологий, которые появляются в самом сердце Европы. Согласно анализу организации CTA, которая проводит эту выставку, и ее рейтингу Innovation Scorecard, Чехия входит в элитный список стран, которые характеризуют как чемпионов в области инноваций. В пятерку, кроме Финляндии, Великобритании и Австралии, также вошли Швеция и США.

Чехию оценили в первую очередь за лояльное законодательство, которое идет навстречу новым тенденциям, например, экономике совместного потребления, дронам и самоуправляемым автомобилям.

Положительно Чехия проявляет себя также в категории трудовых кадров и личной политической свободы. Менее позитивно ее оценили с точки зрения средней скорости интернета и бизнес-активности. Рейтинг Чехии также сильно пострадал из-за высокого налогообложения онлайн-сервисов, например, Netflix и Spotify.

То, что Чехию включили в десятку стран-чемпионов инноваций, для многих стало неожиданностью, в том числе и потому, что она опередила Израиль. А ведь именно в Израиле был создан ряд инновационных технологий, например, голосовой ассистент Siri, камера Kinect и ее принцип использования в FaceID в iPhone X. Чехия пока таких технологий только ждет. В организации Consumer Technology Association считают, что у страны есть все условия для того, чтобы ее новые технологии покорили мир.

Источник: ihned.cz