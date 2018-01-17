Чехи перестают ходить в пивные: Что случилось?

Жалуются не только пивные и рестораны, но и пивоваренные заводы. Потребление разливного пива сокращается.

Традиционные чешские рестораны и пивные («господы») почувствовали уменьшение посетителей. Началось это с осени прошлого года. Причем это отразилось не только на заведениях, но и на пивоваренных заводах, у которых стали меньше покупать разливное пиво. Для некоторых пивоварен сокращение поставок составило более 10%. Эксперты ожидают, что в текущем году ситуация не изменится.

Причин, почему чехи все реже отправляются в пивные рестораны, несколько. Первая напрямую связана с запретом курения, который начал действовать с 31 мая 2017 года. Сотни маленьких пивных, особенно в деревнях, закрылись. Если летом люди могли выйти покурить на улицу перед рестораном, то зимой никто мерзнуть не хочет.

Меняются также и привычки чехов. Многие из них все чаще предпочитают пить пиво дома. К тому же пиво в бутылках и жестяных банках намного дешевле разливного. Растет также популярность безалкогольного пива.

По данным ČSPS, из общего объема поставок пива на чешский рынок с января по август 2017 года в ресторанах и пивных было выпито 39% этого объема, 61% – было продано в бутылках.

Что касается тенденций в производстве пива, то по-прежнему будет востребована продукция мини-пивоварен, но им не удастся превысить 3% от общего объема пива. Люди по-прежнему высоко ценят традиционный чешский лагер, хотя все больше потребителей с удовольствием пробует новые вкусы.

В прошлом году в Чехии сократилось потребление пива до 143 л на человека в год, а экспорт, наоборот, вырос (на 4,5%). Больше всего чешского пива вывозят в Словакию, Германию и Польшу. Крупными рынками, куда уходит чешское пиво за пределы Евросоюза, остаются Россия, Корея и США.

Источник: novinky.cz