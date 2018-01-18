Чешская крона бьет рекорды

Сейчас национальная валюта Чешской Республики крепче всего за последние пять лет.

В среду, 17 января, чешская крона вышла на самый высокой уровень за минувшие пять лет, преодолев отметку 25,40 кроны за один евро. Один доллар стоил 20,75 кроны, и это самый большой показатель по отношению к этой валюте с лета 2014 года.

Как пояснил главный экономист банка ING Якуб Сейдлер, курс кроны вчера начал укрепляться после заявлений члена банковского совета Войтеха Бенды, который подтвердил, что риски более высокой инфляции и высокого роста зарплат учитываются. Они выше, чем прогнозирует Центральный банк, а значит, процентные ставки ЧНБ будут быстрее повышаться.

В своем прогнозе на нынешний год Чешский национальный банк рассчитывает на рост ставок на 0,5%. И хотя слова Бенды не были для рынка валют новостью, он обладает достаточным авторитетом среди остальных членов банковского совета ЧНБ, чтобы оказывать влияние.

Чешская крона начала укрепляться в апреле прошлого года, когда Чешский национальный банк завершил валютные интервенции. До этого курс чешской кроны находился выше уровня 27 крон за евро. Валютные аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление чешской кроны в текущем году.

Источник: novinky.cz