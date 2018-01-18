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Правительство Чехии приняло поправку к закону о банкротстве физлиц

Правительство Чехии приняло поправку к закону о банкротстве физлиц

artyommm 405 0
Жителям Чехии, оказавшимся в долговой яме, станет легче выбраться из долгов.
Правительство Чехии приняло поправку к закону о банкротстве физлиц

Сотни тысяч людей в Чехии, которые оказались в долговой яме и до сих пор не имели шансов из нее выбраться, получат шанс начать свою финансовую жизнь с чистого листа. Правительство ЧР одобрило новую поправку к закону о банкротстве физлиц, подготовленную министром юстиции Робертом Пеликаном. Благодаря 

Если поправку к закону примет и Парламент, то с начала 2019 года люди смогут избавиться от долгов, которые у них нет возможности погасить. Это коснется в первую очередь и тех жителей, которые получают низкие зарплаты. Банки и кредитные компании, которые дают деньги в долг, смогут получить только часть суммы, а в самых сложных ситуациях и вовсе ничего. При этом сам процесс признания человека банкротом будет проходить дольше, чем сейчас (7 лет).

Банки и кредитные компании считают, что нынешние правила, по которым человека можно признать банкротом, работают хорошо. Компании опасаются, что должники совсем потеряют мотивацию выплачивать долги и научатся брать кредиты так, чтобы в случае чего их просто не погашать. Это может привести к подорожанию кредитов и более строгому обращению коллекторов, которые работают с должниками до признания банкротства.

Поправка к закону предполагает, что должники, которые смогут выплатить хотя бы 30% долга, будут признаны банкротами и через 5 лет. Если заплатить 50% долга, то получить статус банкрота можно будет уже через три года. В то же время вопрос продажи имущества должника в счет погашения долга будет решаться более строго. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
банкротство Чехия законы
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