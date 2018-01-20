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Недвижимость в Чехии дорожает быстрее всего по Евросоюзу

Недвижимость в Чехии дорожает быстрее всего по Евросоюзу

artyommm 323 0
Кроме Чехии, жилье среди остальных стран ЕС также стремительно дорожает в Польше и Ирландии.
Недвижимость в Чехии дорожает быстрее всего по Евросоюзу

В третьем квартале прошлого года недвижимость в Чехии подорожала по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 12,3%. И это самый высокий показатель по всему ЕС. За Чехией по темпам увеличения цен на жилье следует Ирландия и Португалия. В целом по Евросоюзу недвижимость за год подорожала в среднем на 4,6%, – передает Евростат.

Больше всего недвижимость в Чехии дорожает в Праге и Брно. По сравнению с 2015 годом цены на жилье в ЧР выросли на 21%. Тем не менее, сейчас уже можно заметить, что темпы роста цен замедлились. 

Кроме Чехии, Ирландии и Польши, существенный рост цен на недвижимость в ЕС также наблюдается в Венгрии и Нидерландах. Противоположная ситуация сложилась в Италии, где жилье, наоборот, дешевеет (в третьем квартале 2017 года – почти на 1%). Ни в одной другой стране ЕС недвижимость большее не дешевеет.

Евростат также опубликовало данные из двух стран, которые не входят в Евросоюз. Речь идет о Норвегии, где недвижимость подорожала на 2,3%, а также об Исландии – на 22%, т.е. почти в два раза больше, чем в Чехии.

Аналитики считают, что рост цен на недвижимость в Евросоюзе обусловлен свободной политикой Европейского Центрального банка, основанной на активном выпуске новых евро и негативных процентных ставках. По всей Европе банки охотно предоставляют кредиты на жилье.

Экономисты говорят, что повышение цен на недвижимость в Чехии должно медленно останавливаться, так как растут процентные ставки и ужесточаются условия предоставления ипотек по инициативе Нацбанка.

Источник: novinky.cz

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