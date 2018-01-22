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Низкобюджетный авиаперевозчик сокращает количество рейсов из Праги

Низкобюджетный авиаперевозчик сокращает количество рейсов из Праги

artyommm 567 0
Пассажирам вернут 120% от стоимости билетов на рейсы, которые будут отменены с середины 2018 года.
Низкобюджетный авиаперевозчик сокращает количество рейсов из Праги

Компания Wizz Air отказалась от базы в пражском аэропорту, бюджетный авиаперевозчик сократил количество рейсов из чешской столицы до трех. В связи с этим клиенты потеряли свои бронирования и сейчас обращаются в компанию Wizz Air для получения компенсации. Перевозчик компенсирует им 120% от стоимости билетов.

С середины июня Wizz Air отказывается от собственной базы в пражском аэропорту. Компания объясняет это низким спросом на ее рейсы. В результате перевозчик принял решение перебросить свои силы на другие направления, которые пользуются большей популярностью. 

Компания, у которой в Праге сейчас находится всего один самолет, предлагала девять рейсов из чешской столицы, среди которых были перелеты в Рейкьявик, Тель-Авив, Милан и Венецию. С 14 июня Wizz Air будет осуществлять из Праги только три рейса – в Лондон, итальянский Бари и грузинский Кутаиси. Частота полетов по этим направлениям не изменится.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Wizz Air авиакомпании Прага аэропорт Прага
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