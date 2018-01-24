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Как изменятся магазины Kaufland в Чехии

Как изменятся магазины Kaufland в Чехии

artyommm 871 0
Торговая компания Kaufland проводит модернизацию магазинов в ЧР за миллиарды крон.
Как изменятся магазины Kaufland в Чехии

Как и другие сетевые торговые компании, Kaufland приступил к модернизации своих магазинов. В прошлом году было обновлено 23 магазина, в этом году проект будут продолжать. 

Покупатели уже могли заменить важное изменение – проходы между торговыми рядами и стеллажами стали существенно больше. Были добавлены кассы и пункты самообслуживания. Более внимательные посетители должны заметить, что высота стеллажей и торговых шкафов уменьшилась. Раньше они достигали 2 м в высоту, сейчас это 150-160 см. Kaufland пошел на этот шаг по понятным причинам: чтобы большему количеству людей было удобнее брать товары с полок. 

По данным за февраль 2016 года, выручка сети выросла на 7% и достигла 51 млрд крон, а чистая прибыль составила 2,4 млрд крон. По официальной информации, Kaufland выделил 10 млрд крон на модернизацию своих магазинов в течение ближайших трех лет. После обновления магазины сети должны стать меньше, но более привлекательными и комфортными для покупателей.

Источник: ekonomika.idnes.cz

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